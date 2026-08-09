Sistem nou de monitorizare a vitezei în Italia

Vergilius Plus este o versiune mai evoluată și mai tehnologizată decât sistemul Tutor, utilizat deja de mai mulți ani pe autostrăzi, potrivit Corriere della Sera.

Spre deosebire de un radar tradițional, care măsoară viteza într-un punct precis al traseului, Vergilius Plus monitorizează trecerea vehiculelor prin intermediul unor camere video, citește numărul de înmatriculare și identifică categoria vehiculului.

Sistemul, activ din 4 august, compară apoi datele colectate în două puncte diferite de monitorizare pentru a calcula viteza medie cu care vehiculul a parcurs întregul tronson supravegheat. Astfel, nu este luată în calcul doar viteza instantanee în momentul trecerii prin fața camerei.

Frânarea „în ultimul moment” nu mai ajută

Noul sistem are și rolul de a descuraja frânarea „în ultimul moment” în apropierea camerei.

Un șofer care încetinește doar pentru câțiva metri înainte de punctul de monitorizare și accelerează imediat după aceea va fi în continuare considerat în încălcare dacă viteza medie înregistrată pe întregul tronson depășește limita legală.

Poliția italiană explică faptul că obiectivul este încurajarea unei conduite mai regulate și mai responsabile pe întregul traseu monitorizat, pentru reducerea riscului de accidente.

Ce funcții suplimentare are Vergilius Plus

Vergilius Plus prezintă și alte diferențe față de sistemul Tutor, utilizat de peste zece ani pe autostrăzile italiene. Pe lângă citirea numărului de înmatriculare și identificarea categoriei vehiculului, noul sistem poate avea funcții avansate, precum verificarea în timp real a valabilității asigurării obligatorii și a stării inspecției tehnice periodice.

Sistemul este omologat și gestionat din punct de vedere operațional de Poliția Rutieră italiană, care se ocupă de constatarea încălcărilor și de emiterea proceselor-verbale.

Vergilius Plus, noul sistem care monitorizează șoferii pe autostrăzile din Italia. Ce trebuie să știe românii care merg acolo în vacanță
Imagine generată cu AI

Pe ce drumuri este activ Vergilius Plus

În prima etapă, Vergilius Plus este activ pe 36 de tronsoane, cu o lungime totală de aproximativ 211 kilometri, în ambele sensuri de circulație, potrivit informațiilor transmise de Poliția de Stat italiană.

Printre tronsoanele monitorizate se numără autostrada A2 „Del Mediterraneo”, între Salerno și Buonabitacolo, drumul național SS1 „Aurelia”, între kilometrul 11 și kilometrul 23, drumul național SS7 quater „Domitiana”, SS309 „Romea” și SS145 variante „Sorrentina”.

În cazul SS145 „Sorrentina” este inclus și tunelul Santa Maria di Pozzano, în zona orașului Napoli.

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