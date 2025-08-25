Amenzi enorme pentru construcțiile fără autorizație

Potrivit unui proiect de lege aflat în dezbatere publică, privind reforma administrației publice locale, amenzile pentru cei care construiesc în propria curte fără autorizație, amenzile sunt cuprinse între 1.000 și 100.000 de lei, potrivit televiziunii Digi24.

Dacă până acum astfel de construcții erau considerate abateri minore, sancționate cu sume simbolice, Guvernul vrea acum să înăsprească regulile.

Noile amenzi vor fi aplicate de autoritățile locale, în funcție de gravitatea situației, fie că este vorba de anexe mici, fie de clădiri de mari dimensiuni ridicate fără avize.

Astfel, oricine construiește o magazie, o toaletă sau un garaj fără a obține de la primărie avizele, va primi o amendă, în funcție de gravitatea faptei.

Conform datelor INS din 2023, doar aproximativ 67,3% dintre gospodăriile rurale sunt dotate cu grup sanitar în interiorul locuinţei. Adică, circa o treime din casele de la țară au încă toaleta în fundul curții.

Recent, o tânără a primit amendă de 10.000 de lei după ce a construit un solar în propria curte din Mureș. Autoritățile ar fi sancționat-o pentru că nu avea autorizație.

Ce prevede proiectul de lege

Amenzile sunt cuprinse între 1.000 și 100.000 de lei, după cum urmează:

Construcții fără autorizație (garaje, garduri, șoproane, grajduri, anexe, chiar și case sau blocuri): amenzi de la 1.000 la 100.000 de lei

Construcții cu autorizație, dar care nu respectă proiectul aprobat: amenzi între 5.000 și 20.000 de lei

Refuzul proprietarului de a permite accesul organelor de control: amendă fixă de 10.000 de lei

Măsura face parte dintr-un pachet mai amplu de reforme pentru primării, prin care autoritățile locale vor avea mai multă putere în gestionarea construcțiilor neautorizate.

Dacă proiectul va fi adoptat, orice lucrare realizată fără avizele necesare va putea atrage sancțiuni record, inclusiv pentru construcții minore făcute în curte.

