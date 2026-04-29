În prezent, persoanele care își deranjează vecinii prin muzică dată la volum ridicat, petreceri sau lucrări zgomotoase pot primi amenzi cuprinse între 200 și 1.000 de lei. În cazul repetării abaterilor, sancțiunile pot ajunge până la 3.000 de lei.

Dacă noua lege va fi adoptată, aceste valori ar urma să fie dublate, ceea ce înseamnă că amenzile ar putea urca până la 2.000 de lei pentru prima abatere și până la 6.000 de lei pentru recidivă.

Autoritățile observă o creștere semnificativă a numărului de plângeri venite din partea cetățenilor deranjați de zgomotul produs de vecini. În 2025, au fost aplicate peste 450.000 de sancțiuni pentru încălcarea normelor de conviețuire socială și a ordinii publice, cu aproximativ 50% mai multe față 2024.

În mai multe cazuri, conflictele generate de muzica dată la volum ridicat au degenerat. În București, polițiștii au intervenit într-un scandal izbucnit între vecini și un grup de petrecăreți, fiind nevoiți să folosească spray lacrimogen după ce situația a devenit agresivă.

De asemenea, în alte situații, oamenii legii au confiscat boxe sau au aplicat sancțiuni, iar unele intervenții s-au soldat cu agresiuni asupra polițiștilor.

Pe rețelele sociale, tot mai mulți cetățeni își exprimă nemulțumirea față de zgomotul excesiv din blocuri și cartiere rezidențiale.

Inițiatorii proiectului de lege susțin că înăsprirea sancțiunilor este necesară pentru a descuraja comportamentele care perturbă liniștea publică și pentru a îmbunătăți conviețuirea între vecini.

