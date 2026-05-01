Este vorba despre o motocicletă personalizată, cunoscută sub numele de „Monkey”, care ar fi fost achiziționată și modificată special pentru Mihaela Rădulescu.

„Am o poveste pentru voi. Este despre SINGURUL lucru pe care l-am cerut și nu mi l-au dat niciodată. Pur și simplu i-au lăsat pe avocați să mă umilească și au exagerat.

Și despre ultimul cadou de ziua mea de la Felix, pe care încă nu mi l-au dat. Cadoul meu de ziua mea, pe care am sărbătorit-o cu cenușa lui… Trebuie să curăț aceste camere întunecate din sufletul meu ca să mă pot reseta cum trebuie. Și pentru că nu vor să vorbească cu mine, voi vorbi eu cu ei public. Curând.

Acesta este cadoul meu de ziua mea, pe care nu am apucat niciodată să-l folosesc cu Felix. Este o poveste frumoasă pentru altă dată. Toate mesajele și videoclipurile pe care le aveam de la Felix nu au fost suficiente ca să-i convingă pe părinții lui că este al meu. Din fericire, am găsit doi martori care erau acolo când Felix l-a cumpărat. Totuși, nici până azi nu vor să-mi dea actele pentru el.

Prostia noastră că nu am înregistrat fiecare conversație pe care am avut-o, așa cum fac îndrăgostiții…

În zeci de videoclipuri, el îmi arată totul despre Monkey al meu (n.r. – „numele” pe care îl primise motocicleta cumpărată de Felix pentru Mihaela). Trebuia să-l ducem la Monaco după acea călătorie în Italia… Amândoi iubeam motocicletele și nu sunt doar pasager – chiar le conduc de 20 de ani.

Acest mic Monkey a fost ULTIMUL meu CADOU de la Felix. Cum să nu lupt pentru el?

Acum să vedeți partea «amuzantă». Felix a făcut niște modificări la el pentru mine, iar acum părinții lui, proaspăt multimilionari, mi-au trimis factura de 1.800 de franci elvețieni, pe care Felix nu a mai apucat să o plătească înainte să plecăm în Italia. «Amuzant», nu-i așa?… Da… Iar Monkey-ul meu stă acolo, în Elveția, după ce părinții lui au vândut toate motocicletele noastre – două Triumph, două KTM…”, a transmis Mihaela în mediul online.

