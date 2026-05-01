Atacurile Rusiei au vizat zone din Ucraina, aflate la granița cu România

Atacuri rusești în apropierea graniței cu România, vineri dimineață, au determinat autoritățile române să emită un mesaj de alertă pentru nordul județului Tulcea, informează News.ro.

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat detectarea unui grup de 9 drone care se îndreptau către spațiul aerian al Ucrainei, fără a pătrunde însă în spațiul aerian al României.

Conform MApN, atacurile Federației Ruse au vizat obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea graniței fluviale cu România. Explozii au fost raportate pe malul ucrainean al Dunării, în zonele Izmail și Kilia.

Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit mesaj RO-Alert

În urma detectării dronelor, Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, iar la ora 3.36 a fost emis un mesaj de tip RO-Alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea.

Ce le recomandă autoritățile locuitorilor din Tulcea

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Tulcea a precizat că, după emiterea alertei, au fost înregistrate două apeluri la numărul unic de urgență 112.

„În urma mesajului RO-Alert emis în cursul nopții, în jurul orei 3.36, pentru zona de nord a județului Tulcea, prin care cetățenii au fost informați cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian, au fost înregistrate două apeluri la numărul unic de urgență 112, prin care s-au solicitat informații suplimentare”, a transmis ISU Tulcea.

Alerta aeriană a fost ridicată la granița României cu Ucraina

Conform autorităților, alerta aeriană a fost ridicată la ora 4.03, iar sistemele de supraveghere nu au detectat prezența dronelor în spațiul aerian național. MApN a subliniat că informările către structurile aliate se fac în timp real, iar comunicarea cu acestea este constantă.

Mesajele de tip RO-Alert au rolul de a informa și avertiza populația în situații de urgență, iar cetățenii sunt sfătuiți să respecte recomandările emise de autorități.

Avertismentul autorităților române vine la doar două zile de la un alt mesaj RO-Alert emis pentru nordul județului Tulcea, după ce Rusia a atacat mai multe zone din Ucraina, aflate la granița cu România. În cursul zilei de miercuri, două aeronave F-16 au supravegheat zona.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE