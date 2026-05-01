Ce conțin micii și ce efecte au asupra sănătății?

Micii, vedetele meselor de 1 Mai, sunt un preparat obținut dintr-un amestec de carne tocată de vită, oaie și porc, condimentată cu usturoi, cimbru, bicarbonat și alte mirodenii.
 
„Un mic de dimensiune medie poate avea între 150 și 200 de kilocalorii și conține o cantitate semnificativă de grăsimi saturate și sare”, explică dr. Balcangiu-Stroescu, pentru News.ro.
 
Deși consumul ocazional nu este problematic pentru persoanele sănătoase, excesul poate duce la probleme grave de sănătate, mai ales pentru cei cu hipertensiune, boli de rinichi sau afecțiuni gastrice.
 
„Grăsimile saturate în exces cresc riscul cardiovascular, iar sarea suprasolicită rinichii și crește tensiunea arterială”, adaugă medicul. De asemenea, proteinele animale consumate în cantități mari pot agrava o funcție renală deja afectată.

De ce este bine să evitați consumul de mici și bere în exces

Asocierea clasică de mici cu bere poate fi o provocare pentru sistemul digestiv.
 
„Grăsimile din mici pot încetini digestia, iar alcoolul din bere irită mucoasa gastrică și stimulează secreția de acid clorhidric”, avertizează medicul.
 
Această combinație poate provoca arsuri gastrice, balonare sau chiar gastrită acută la persoanele predispuse. Consumul frecvent și excesiv al acestor alimente poate duce pe termen lung la afecțiuni digestive cronice.
 
Persoanele cu gastrită sau reflux gastro-esofagian trebuie să fie deosebit de atente, deoarece atât grăsimile, cât și alcoolul pot agrava aceste probleme de sănătate.

Carnea arsă pe grătar poate reprezenta un risc pe termen lung, dacă nu este pregătită corect

Un alt pericol ascuns al tradiționalului grătar de 1 Mai este carnea arsă la flacără deschisă.
 
„Când carnea este expusă la temperaturi foarte ridicate, se formează compuși precum aminele heterociclice (AHC) și hidrocarburile aromatice policiclice (HAP), care pot avea efecte negative asupra sănătății, conform unor studii de laborator”, spune dr. Balcangiu-Stroescu.
 
Deși nu există dovezi clare ale unei legături directe între acești compuși și bolile la om, riscurile pot crește în cazul unui consum frecvent și pe termen lung. Pentru a reduce riscurile, medicul recomandă gătirea cărnii la temperaturi medii, evitarea flăcării directe și îndepărtarea crustei arse.

Care sunt pericolele consumului de alcool în exces

Berea este o altă vedetă a meselor și a grătarelor de 1 Mai. Totuși, consumul de alcool în cantități mari este toxic pentru organism.

„Ficatul este primul afectat, iar expunerea constantă la alcool poate duce la steatoză hepatică, hepatită alcoolică sau ciroză”, explică medicul. De asemenea, pancreasul și alte organe vitale pot suferi daune serioase.

Medicul atrage atenția și asupra combinațiilor de alcool pe care românii le mai fac la mesele festive. Dr. Balcangiu-Stroescu explică de ce este indicat ca după bere să nu se mai consume și băuturi alcoolice tari.

„Trecerea de la bere la băuturi tari accelerează aportul de alcool. În combinație cu expunerea la soare, deshidratarea și mesele bogate în grăsimi, această combinație poate duce la probleme grave de sănătate, uneori necesitând intervenție medicală de urgență”, avertizează dr. Balcangiu-Stroescu.

La ce trebuie să fie atenți românii când cumpără muștarul pentru grătarul de 1 Mai

Muștarul, deși nelipsit de pe mesele românilor de 1 Mai, poate ascunde pericole.

„În forma sa tradițională, muștarul nu reprezintă o problemă. Însă variantele industriale din comerț conțin adesea zahăr adăugat, conservanți, coloranți și cantități mari de sare”, explică medicul.

Recomandarea este să citiți etichetele și să alegeți produse cu puține ingrediente adăugate și un conținut scăzut de sodiu.

„Un muștar de calitate este acela care nu conține sirop de glucoză-fructoză sau coloranți artificiali și are o listă scurtă de ingrediente”, subliniază medicul.

Anual se consumă peste 200 de milioane de mici. În București, doritorii caută locul cu cei mai buni mici cu muștar, dar și cu cele mai bune prețuri.

Mișcarea după masă este importantă pentru o digestie mai bună

Sedentarismul după masă poate agrava problemele digestive și duce la creșterea glicemiei, avertizează dr. Balcangiu-Stroescu.

„O plimbare de 20-30 de minute după masă poate face o diferență semnificativă, îmbunătățind digestia și reducând vârfurile glicemice”, spune medicul.

Aceasta este o recomandare valoroasă, mai ales pentru persoanele care suferă de diabet sau alte afecțiuni metabolice. Nu este nevoie de efort fizic intens; chiar și o plimbare ușoară sau o activitate recreativă pot aduce beneficii semnificative.

Micii pregătiți în casă sunt considerați o soluție mai sănătoasă

Pentru cei care doresc să se bucure de mici fără a-și compromite sănătatea, medicul recomandă să îi prepare acasă.

„Folosiți carne de vită slabă sau un amestec de vită cu curcan, reduceți cantitatea de sare și bicarbonat și adăugați ierburi aromatice precum cimbru, usturoi proaspăt și piper”, sugerează dr. Balcangiu-Stroescu.

Pentru a minimiza formarea compușilor nocivi, este indicat să se evite flacăra directă și să se îndepărteze grăsimea vizibilă de pe carne înainte de gătire. În loc de cartofi prăjiți, optați pentru legume la grătar și înlocuiți berea cu apă sau limonadă.

„Astfel, puteți sărbători 1 Mai într-un mod sănătos, fără să renunțați la tradiție”, concluzionează medicul.

În 2025, experții au dezvăluit pentru Libertatea.ro care este secretul micilor perfecți. La acel moment, nea Matache, maestrul grătarului, a explicat cum se pregătesc delicatesele acasă și explica faptul că timpul joacă un rol esențial.

Sute de mii de lei acordați ilegal, sub formă de sporuri, în spitale din România. Mecanismele folosite de directori

