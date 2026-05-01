Organizarea grătarelor în aer liber este permisă doar în zonele special amenajate, conform Legii nr. 54/2012. Cei care încalcă aceste prevederi riscă amenzi de până la 5.000 de lei, iar autoritățile intensifică verificările în această perioadă, potrivit publicației Avocatnet.ro.

Unde pot face românii grătare și picnicuri de 1 Mai

Legea definește activitatea de picnic drept orice recreere pe terenuri publice sau private ale statului ori ale primăriilor, care implică consumul de alimente sau băuturi.

În unele situații, această activitate poate presupune și aprinderea focului, dar doar în anumite condiții.

Există două categorii de zone pentru picnic:

  • Zone indicate pentru picnic: aici este permisă recreerea în aer liber, dar fără aprinderea focului. Aceste spații sunt, de obicei, incluse în planurile de zonificare ale parcurilor din orașe sau în zonele de la marginea pădurilor aflate în intravilan.
  • Zone special amenajate pentru picnic: acestea sunt dotate cu facilități specifice, cum ar fi grătare, mese, bănci, containere pentru colectarea selectivă a deșeurilor și toalete ecologice. În aceste locuri, aprinderea focului este permisă, dar trebuie supravegheată constant.

Românii au parte de trei zile libere în minivacanța de 1 Mai, având în vedere că sărbătoarea pică fix la începutul weekendului.

Amenzi usturătoare pentru nerespectarea legii

Românii care nu respectă reglementările privind locul grătarelor sau al picnicurilor de 1 Mai sau în alte zile riscă sancțiuni dure.

Potrivit legii, amenda pentru aprinderea focului în locuri nepermise variază între 2.000 și 5.000 de lei.

De asemenea, românii care aruncă țigări, chibrituri sau alte obiecte aprinse în zone neamenajate pot primi sancțiuni de până la 3.000 de lei.

În plus, cei care nu respectă regulile de colectare selectivă a deșeurilor în timpul activităților de picnic pot fi amendați cu până la 500 de lei. Containerele speciale destinate reciclării trebuie utilizate conform inscripțiilor.

Reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu, polițiștii (inclusiv cei locali), jandarmii și autoritățile administrației publice locale sunt cei care au dreptul să aplice aceste amenzi.

În ultima perioadă, astfel de controale au devenit mai frecvente, pentru a preveni nerespectarea legii și pentru a proteja mediul înconjurător.

