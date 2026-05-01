Mario Scurtu a obținut o bursă integrală la Harvard

Mario Scurtu, elev al Colegiului Național Ecaterina Teodoroiu din Târgu Jiu, a reușit să obțină o performanță remarcabilă: admiterea cu bursă integrală la Universitatea Harvard.



Tânărul de 18 ani se numără printre puținii români care au excelență recunoscută internațional în trei discipline științifice de vârf – matematică, fizică și astrofizică.

Olimpiadele au jucat un rol esențial în dezvoltare lui Mario

Succesul lui Mario nu este doar rezultatul inteligenței sau al talentului, ci al unei strategii bine gândite. În timpul unui interviu acordat la TVR 1, el a explicat cum a privit olimpiadele „ca pe un instrument, nu ca pe un scop în sine”.



Scopul său a fost dezvoltarea personală și academică, nu doar obținerea de medalii. Această abordare inovatoare ilustrează o mentalitate diferită, esențială pentru succesul global.

Cum s-a pregătit elevul român pentru Harvard

Pregătirea pentru Harvard a însemnat ani de studiu intens, participarea la examene internaționale precum SAT și IELTS, redactarea de eseuri complexe, implicarea în activități de voluntariat și trecerea printr-un proces de selecție riguros, care a durat mai bine de un an.



Acum, cu o bursă care acoperă toate costurile de până la 90.000 de dolari anual, Mario este gata să își continue visurile în Statele Unite.



Mario Scurtu este dovada vie că succesul academic nu mai înseamnă doar note mari sau premii la olimpiade.



„Harvard nu selectează doar olimpici, ci tineri care știu de ce învață și ce vor să facă mai departe”, explică el.

Ce spune Mario Scurtu despre provocările din educație

Deși recunoaște că România i-a oferit o bază solidă, Mario subliniază cu regret că oportunitățile pentru dezvoltarea în domenii precum astrofizica sunt încă limitate.



„De aceea am ales să studiez în afara țării”, spune el, aducând în discuție o problemă mai amplă a sistemului educațional românesc.

Mario Scurtu este o lecție pentru profesori, părinți și elevi

Cazul lui Mario Scurtu ridică întrebări importante despre direcția educației din România. Pregătim elevii pentru testele de mâine sau pentru viitorul lor pe termen lung?



„Excelența nu este un accident, ci rezultatul unei alegeri conștiente: să înveți cu scop, nu doar pentru note”, spune Mario, oferind un model inspirațional pentru generația tânără.



Cu o poveste de succes care îmbină pasiunea, munca și viziunea, Mario Scurtu devine un exemplu pentru toți cei care visează să își depășească limitele și să își atingă potențialul maxim.

Mario Scurtu nu este singurul elev român care a reușit să obțină o bursă la prestigioasa universitate. Cristian Cogeanca, un elev din Constanța, a fost admis la Harvard cu o bursă integrală de 1.300.000 de dolari.

