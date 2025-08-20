Acțiunea de control

Operațiunea a implicat o echipă complexă formată din polițiști, polițiști de frontieră, jandarmi și specialiști R.A.R.

Peste 200 de vehicule, incluzând taxiuri și mașini de transport alternativ, au fost verificate în proximitatea aeroporturilor civile din țară.

Nereguli constatate

În urma controalelor, au fost aplicate 85 de amenzi. Europa FM relatează că principalele probleme identificate au fost: defecțiuni tehnice, dotări suplimentare nepermise de lege, nerespectarea prevederilor privind transportul de persoane și încălcarea normelor de circulație.

Măsuri suplimentare

Pe lângă amenzi, autoritățile au luat și alte măsuri suplimentare. Poliția Română a anunțat retragerea a 11 certificate de înmatriculare, reținerea a 4 plăcuțe de înmatriculare și a unei autorizații de taxi.

Totodată, amintim un caz recent, în care un taximetrist este cercetat pentru înșelăciune fiindcă i-a luat 400 de euro unui nigerian de 90 de ani pentru o cursă de la Aeroportul Henri Coandă – Otopeni până în centrul Bucureștiului. Mai mult, a fost nevoie ca mașina să fie împinsă.



