În vârstă de 25 de ani, Jeffrey Heim a crezut inițial că a fost lovit de o elice de barcă, până a observat aligatorul care se uita la el.

„Era foarte greu, dar se mișca extrem de repede. Mi s-a părut că am fost lovit foarte tare. Nu am simțit mușcătura, am simțit doar o tragere”, a spus Heim pentru CNN.

Heim spune că s-ar fi scufundat în râu de mai multe ori și că intrase în apă într-un loc public, aflat lângă un restaurant.

El făcea scufundări libere, așa că a respirat adânc și a plonjat în apă în speranța că va găsi dinți de megalodon în pietrișul de la fundul râului.

Heim a stat sub apă aproximativ 45 de secunde, în momentul în care aligatorul l-a atacat.

După prima mușcătură, Heim a reușit să se întoarcă și să iasă singur pe malul râului, în timp ce aligatorul încă era în apropiere. Un fost pompier aflat la restaurant i-a acordat primul ajutor, bandajându-i capul, în timp ce alte persoane au sunat la 911.

Heim a mărturisit că s-a simțit foarte obosit și a vrut să se culce după mușcătură, dar s-a temut că va muri.

Am fost atât de norocos că m-am aflat într-un loc public și că au existat oameni care mi-au sărit în ajutor. Jeffrey Heim:

Bărbatul spune că a glumit pe seama evenimentului, dar a conștientizat prin ce a trecut când a ajuns la spital. Înainte de a face o tomografie computerizată, el și-a dat seama cât de norocos a fost că a supraviețuit acestui atac.

„Aproape două ore, am plâns. Pur și simplu nu mă puteam opri din plâns și îi mulțumeam lui Dumnezeu”, a declarat Heim. A stat în spital o zi și jumătate, timp în care umflăturile provocate de răni s-au estompat, dar încă ia antibiotice pentru a combate infecția.

Pentru a i se închide rana survenită în urma mușcăturii aligatorului, medicii i-au pus 34 de copci. În plus, americanul a fost mușcat și de mână.

„Probabil că am făcut scufundări în timpul sezonului de împerechere. Trebuia să fi știut acest lucru”, a mai spus Heim.

În ciuda gravității rănilor sale, Heim speră că aligatorul nu va fi ucis.

Scafandrul spune că scufundarea în apă în căutarea de fosile este modul său de relaxare și că o mare parte din ceea ce găsește intră în colecția sa.

Bărbatul transformă o parte din dinți în bijuterii, pe care le vinde. El spune că donează o parte din încasări pentru promovarea conservării mediului acvatic în care sunt rechini. Heim spune că intenționează să continue scufundările odată ce se va însănătoși, dar nu pe râul Myakka.

În urma incidentului, autoritățile au trimis mai mulți oameni să vadă dacă aligatorul reprezintă o problemă serioasă pentru întreaga zonă.

O femelă aligator de peste 6 metri a fost capturată în zonă, iar o capcană a fost pusă pentru prinderea unui alt aligator din apropiere.

Autoritățile americane estimează că în Florida există aproximativ 1,3 milioane de aligatori, iar în 2020 au existat 12 atacuri ale aligatorilor asupra oamenilor. Ultimul deces produs în urma unui astfel de atac a avut loc în 2019.

