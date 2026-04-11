Zaruri create în epoca de gheață

Studiul sugerează că primele zaruri au fost fabricate și utilizate pe vestul marilor câmpii din America de Nord, la sfârșitul ultimei epoci de gheață. Aceste descoperiri contrazic ipoteza conform căreia zarurile ar fi apărut pentru prima dată în societățile din epoca bronzului din Mesopotamia sau Valea Indului.

„Istoricii au considerat, în mod tradițional, zarurile și probabilitatea ca inovații ale lumii vechi. Însă, înregistrările arheologice arată că grupurile native americane antice creau intenționat obiecte care să producă rezultate aleatorii și le foloseau în jocuri structurate cu mii de ani mai devreme decât se credea”, a explicat Robert Madden, doctorand în arheologie la Universitatea de Stat din Colorado și autorul studiului.

Cunoașterea probabilității, mai veche decât se credea

Potrivit lui Madden, aceste jocuri de noroc demonstrează că nativii americani aveau „o înțelegere de bază a șansei, aleatorietății și probabilității”, fiind „unii dintre primii care au aplicat aceste concepte în mod practic”.

Zarurile descoperite, care datează de până la 12.800 de ani, au fost găsite în situri arheologice din Wyoming, Colorado și New Mexico. Acestea erau confecționate din lemn sau os și erau aruncate pe suprafețe de joc, conform studiului.

Primele exemple de zaruri ale nativilor americani. Foto: Robert Madden

Jocurile cu zaruri, pentru socializare și schimb

Cercetarea subliniază că aceste jocuri de noroc serveau unui scop social important. „Permiteau grupurilor disparate, fără relații anterioare, să interacționeze, să facă schimb de bunuri, informații și chiar parteneri, întărind astfel legăturile sociale”, se arată în studiu.

Madden precizează că, deși aceste activități sunt descrise ca «pariuri», ele nu se asemănau jocurilor de noroc moderne.

„Ce numim azi jocuri de noroc implică adesea un «casino» unde jucătorii se confruntă cu o casă care are un avantaj. În schimb, aceste jocuri erau unul la unul. Erau corecte, cu șanse egale pentru toți participanții”, a mai explicat Madden.

Redescoperirea artefactelor

Pentru a ajunge la aceste concluzii, Madden a reexaminat colecții de artefacte etichetate drept „piese de joc” sau ignorate anterior.

„A fost ca o vânătoare de comori”, a declarat el pentru podcastul „The Audit” al CSU. După trei ani de cercetări meticuloase, Madden a reușit să identifice o practică care persistă de peste 12.000 de ani, mult mai veche decât cele mai timpurii zaruri cunoscute în lumea veche.

Studiul, intitulat „Probability in the Pleistocene”, deschide noi perspective asupra modului în care probabilitatea și șansa au fost integrate în viața umană încă din preistorie. Această descoperire redefinesc istoria gândirii probabilistice, confirmând că nativii americani antici erau pionieri în acest domeniu.

