„Analfabetă! Hai, lasă boceala!” Înregistrare audio cu o învățătoare de la Școala nr. 79 din București țipând la elevi

Școala Gimnazială nr. 79 din București, ora de limba și literatura română, clasa a IV-a. Învățătoarea Mihaela Radu verifică temele copiilor. Una dintre eleve citește cerința cu voce tare, apoi dă răspunsul.

„- De ce l-a trezit mama pe Nică mai devreme?

– Mama l-a trezit pe Nică mai devreme ca să-i spună câtă treabă are”.

– Ca să-i spună «am multă treabă, culcă-te la loc»?! Așa ai înțeles tu?! Ia dă încoace caietul!”

Continuă, cu ton ridicat: „«La trezit»?! Așa se scrie? Și așa mi-ai spus?! Cum mi-ai citit mie răspunsul!? Că am auzit că te bâlbâiai… cum trebuia să-mi răspunzi? (…) Ia uite, și «la rugat», fetițooo! Ești clasa a IV-a, analfabetă, scrii «l-a rugat, l-a chemat» fără cratimă?! (…) Nu ți-e rușine? Cum ai ajuns, fato, în clasa a treia? Măi fetiță, măi! (…) Vai, vai, vai”.

Înregistrarea cu învățătoarea în clasă:

„Vă trebuie școală, nenică! Ce să faci cu înotul!?”

Pe măsură ce găsește mai multe greșeli de ortografie în caietul elevei, învățătoarea țipă și mai tare și decide să-i dea „Insuficient” la temă. Fetița începe să plângă.

„Du-te la loc, hai, lasă boceala, lasă boceala! Ce să-ți povestesc… Unde te duci tu în fiecare zi? La înot? Da!? Du-te la înot și-o să ai notele… să înoți. Foarte slabă ești în ultimul timp! Uită-te și tu hal de temă, ție nu ți-e rușine?! Vă trebuie școală, nenică! Ce să faci cu înotul!? Ce să spun…", continuă învățătoarea. Pe fundal se aude plânsul elevei.

„Ia-ți caietul, ești varză! Pune mâna și învață ortograme. Și pune mâna și fă-ți temele cu seriozitate, nu în bătaie de joc! Du-te de aici, să nu te mai văd!”, își încheie învățătoarea discursul, apoi continuă să-i verifice pe elevi la teme.

Dialogul este dintr-o înregistrare audio a unuia dintre părinții care au copil în clasa învățătoarei Mihaela Radu, de la Școala Gimnazială nr. 79. Instituția de învățământ se numără printre cele mai bune din Capitală.

Într-o altă înregistrare se înțelege cum învățătoarea, enervată de faptul că unul dintre elevi nu a subliniat cuvintele necunoscute din text, începe să țipe și să-i facă mincinoși pe copii.

„Cine nu a mai auzit că trebuie să subliniați?! Nu vă e, mă, rușine? Vreți să promovați, vreți să evoluați, vreți să luați calificative bune… cum vreți, mă, dacă nici nu mă auziți când vorbesc în clasă?? Ești în prima bancă, ce faci, dormi?! Prima dată ai zis că n-ai avut timp. Ai văzut că nu-ți merge, acum ai zis că n-ai auzit! Câte minciuni mai vrei să spui? (…) Nu ți-e rușine?! Stai jos și dormi până n-oi mai putea! Mincinoși ce sunteți, vă iese minciuna pe gură!”, este discursul învățătoarei.

La un moment dat, învățătoarea adaugă, adresându-se unuia dintre elevi: „Acum o să-mi înregistrezi și orele! Nu numai că suntem filmați pe camere ca să vadă că nu vă agresez, că nu vă lovesc, că nu dau cu voi de pământ… o să fiu înregistrată și audio!".

La un moment dat, învățătoarea adaugă, adresându-se unuia dintre elevi: „Acum o să-mi înregistrezi și orele! Nu numai că suntem filmați pe camere ca să vadă că nu vă agresez, că nu vă lovesc, că nu dau cu voi de pământ… o să fiu înregistrată și audio!”.

Școala Gimnazială nr. 79 se numără printre cele mai bune din Capitală

Acuzată de abuz verbal și psihic

„Copilul meu nu vrea să mai meargă la școală. Din punct de vedere psihologic, este un abuz. S-a întâmplat inclusiv să-i lovească pe copii cu cartea în cap”, spune, într-un dialog cu Libertatea, mama unuia dintre elevi, singura care a și reclamat comportamentul cadrului didactic.

Femeia o acuză pe învățătoarea Mihaela Radu că-i terorizează constant pe copii. „Urlă continuu la ei, ba mai mult, îi umilește și îi jignește în fața clasei. Copiii sunt intimidați, își pierd încrederea în ei. Le spune mereu că sunt proști, că sunt analfabeți, că sunt cei mai slabi elevi. Când am auzit înregistrările, mi s-a făcut rău”, susține femeia.

Ea mai povestește că, până acum, copilul nu a avut curaj să-i spună că învățătoarea obișnuiește să țipe la clasă și să-i jignească atunci când greșesc. Spune că a vrut să-și transfere copilul în altă clasă, însă directoarea școlii, Liliana Murguleț, i-a răspuns că nu sunt locuri în celelalte clase. „Nu-mi doresc ca al meu copil să aibă parte de o învățătoare care țipă constant la el și îl terorizează. E un copil sensibil”, adaugă ea.

Conducerea școlii: Învățătoarea are doar „un timbru impunător”

Contactată de Libertatea, directoarea școlii din București, Liliana Murguleț, îi ia apărarea învățătoarei.

„Doamna Radu Mihaela se află la final de carieră și niciodată în activitatea ei nu s-a făcut vreo altă sesizare, este prima oară când se întâmplă așa ceva. Noi toți am fost uimiți și am făcut verificări. Am vorbit cu președintele comitetului de părinți, care a fost vocea celorlalți părinți de la clasă, și nu mi s-au adus la cunoștință alte nemulțumiri legate de activitatea dumneaei”, a explicat directoarea.

Există și o justificare pentru comportamentul învățătoarei, după cum explică doamna directoare. „Noi, profesorii, avem câte 33-34 de copii la clasă, sigur că mai avem tendința să vorbim tare ca să fim auziți. Avem această deformație profesională. Doamna Radu Mihaela are un timbru ridicat al vocii și noi știm asta. Ceilalți părinți au zis și ei că știu de timbrul impunător și că nu-i deranjează”, a explicat directoarea școlii.

Directoarea Școlii Gimnaziale nr. 79 asigură că a existat o cercetare disciplinară, în urma acuzațiilor aduse de părinte. „N-am stat cu mâinile în sân, lucrurile sunt luate în serios. Am vorbit cu doamna învățătoare, e de datoria mea. Dumneaei mi-a arătat mesaje private cu mama copilului în care, dimpotrivă, aceasta îi mulțumește că are grijă de copil”, explică Murguleț.

Publicația Școala 9 a urmărit anul acesta o serie de cazuri ale unor profesori care, deși au comis abateri disciplinare grave, nu au fost sancționați sau au primit unele atenționări simbolice de la conducerea școlilor.

8 din 10 profesori români care au fost anchetați au fost sancționați cu scăderi salariale, mustrări scrise sau desfacerea contractului de muncă. În ultimii doi ani au fost 392 de anchete printre cei 173.000 de profesori din țară, potrivit datelor Ministerului Educației.

În replică, alți părinți au depus o declarație de susținere a învățătoarei

Președinta comitetului de părinți a depus la secretariat o declarație prin care mai mulți părinți au dat cu subsemnatul că nu au nimic să-i reproșeze învățătoarei, susține directoarea.

„Niciunul dintre părinți nu este de acord cu ceea ce spune această doamnă. Există chiar și un document depus din partea celorlalți părinți, un punct de vedere de susținere. Noi încercăm să gestionăm cu înțelepciune această situație”.

8 din 10 profesori români care au fost anchetați au fost sancționați cu scăderi salariale, mustrări scrise sau desfacerea contractului de muncă.

Părinte: „Poate alți copii sunt mai sensibili. Eu, personal, nu sunt un fulg de nea”

Un alt părinte a povestit pentru Libertatea că este mulțumit de activitatea cadrului didactic. „Chiar doamna învățătoare ne-a zis la început: Să nu se sperie copilul, dar eu vorbesc mai tare, ca să mă audă. Nu avem nimic să-i reproșăm, copilul nu ne-a zis niciodată nimic, iar noi avem o relație apropiată cu el. Nu a venit acasă plângând, nu a venit bătut, nu a venit trist sau supărat. Ba chiar i-a priit mutarea, are rezultate foarte bune”, a explicat el.

Mai mult, spune și că nu a fost interesat să asculte integral înregistrările care au început să circule printre părinți. „Știu că există înregistrări, dar n-am avut timp să le ascult pe toate. Copilul nu mi-a confirmat că s-ar fi țipat la el. Eu, personal, nu am de ce să mă plâng. Nu am auzit ceva care să mă sperie. Poate alți copii sunt mai sensibili, nu știu, pe mine nu m-a deranjat ce am auzit. Eu nu-s așa fulg de nea”.

„Eu am apucat educația aceea de dinainte și făceam carte”

Învățătoarea Radu Mihaela s-a arătat surprinsă de acuzațiile pe care i le aduce mama elevului și susține că femeia nu i-a spus personal, până acum, că ar fi nemulțumită de felul în care predă.

„Nici măcar o singură dată nu mi-a sugerat că ar fi nemulțumită sau că ar fi vreo problemă. Copilul a fost în fiecare tabără cu mine, or, dacă eu aș jigni și m-aș comporta urât cu copilul, cum îl lași în tabără cu mine an de an? Niciun mesaj, din 2018, să-mi zică o nemulțumire cât de mică. A făcut o plângere scrisă la conducerea școlii și a vorbit la telefon, la mine n-a venit”, explică Radu Mihaela.

Învățătoarea mai spune că are o fire vulcanică și că vorbește mai tare cu elevii, dar asigură că nu a lovit niciodată în cariera ei copiii și n-a mai avut vreun părinte nemulțumit.

„În 42 de ani de carieră și în 38 de ani de când predau în această școală, nu am mai pățit așa ceva. Eu sunt pătimașă, sunt o fire vulcanică, mereu am susținut că nu suport minciuna și asta le-am spus și elevilor mei: să nu mă mintă. N-ai făcut tema? Spune-mi adevărul și o faci data viitoare. Da, l-am făcut pe copil mincinos, dar cum trebuia să-i zic?!”, spune învățătoarea.

Continuă: „Eu am apucat educația aceea de dinainte, când eram cinstiți și corecți și făceam carte. Dacă nu vrem să facem carte și să-i lăsăm așa, îi lăsăm așa. Dacă Dumnezeu a vrut să-mi închei viața mea de învățător cu un gust amar… așa să fie”, spune Mihaela Radu.

Lucrurile de care mă acuză sunt foarte grave. Dânsa mă jignește prin mesaje… m-a făcut nesimțită în prima zi de școală, au rămas copiii încremeniți. Poate are probleme, nu știu de ce i-a cășunat pe mine. Ceilalți părinți nici nu au reacționat în urma înregistrărilor și cred că asta a supărat-o foarte tare. Mihaela Radu, învățătoare:

Părinții s-au coalizat împotriva mamei care a reclamat

Mama reclamantă spune că nu este susținută de ceilalți părinți, fiindcă le este teamă de consecințele asupra copiilor lor. „Se întâmplă un lucru bizar, s-au coalizat împotriva mea, din teama că vor avea copiii de suferit. Nu înțeleg cum nu poți reacționa. Eu, ca adult, dacă aveam un șef care să urle la mine constant, timp de patru ani, cred că aș fi luat-o razna, nu știu cum mai rezistă acești copii”, spune femeia.

„La noi, părinții vor ca învățătorii să fie mai autoritari cu elevii. Dar acesta nu este un ton autoritar, este un abuz psihologic și verbal constant”, mai spune mama elevului.

