ANALIZĂ. Petrolul, nu gazele reprezintă resursa cea mai de preț a Rusiei. Occidentul încearcă să-și reducă dependența, cum stă România

Cu o economie estimată la 1.700 de miliarde de dolari, Rusia se regăsește între o țară ca Spania, care a avut anul trecut un produs intern brut (PIB) echivalent cu 1.450 de miliarde de dolari și statul american Texas, care are o economie de 2.000 de miliarde de dolari.

Însă valoarea PIB-ului său scade dramatic, dacă punem la socoteală prăbușirea de aproape 50% a rublei de la primele runde de sancțiuni și până acum.

Economia rusă nu pare așa mare, însă de resursele sale depind mai multe alte state, în special din Europa.

Rusia a avut anul trecut exporturi în valoare de 491 de miliarde de dolari, echivalentul a 445 de miliarde de euro, în creștere cu 45,8% față de 2020, anul pandemiei, potrivit datelor WorldTopExports.com.

Rusia este al 17-lea exportator al lumii, după Taiwan, Singapore și Canada, conform sursei citate.

Un procent de 49,6% dintre exporturile făcute au mers către Europa, iar 42,3% – în Asia.

Principalele destinații ale mărfurilor ruse sunt China – 68 de miliarde de dolari (13,8% din exporturile ruse), Olanda – 42,2 miliarde (8,6%), Germania – 29,6 miliarde (6%), Turcia – 26,5 miliarde (5,4%), Belarus – 22,8 miliarde (4,6%).

Potrivit datelor Observatorului pentru Complexitate Economică (OEC), un proiect inițiat în cadrul Institutului pentru Tehnologie din Massachusetts (MIT), petrolul și carburanții sunt cele mai exportate mărfuri din Rusia.

Astfel, Rusia avea exporturi înainte de pandemie în valoare de 407 miliarde de dolari, în vreme ce importurile se ridicau la 238 de miliarde de dolari în 2019.

La nivel global, Rusia este cel mai mare exportator de grâu, fier, bitum, nichel și îngrășăminte.

Conform Eurostat, serviciul european de statistică, UE importă din Rusia produse în valoare de 158 de miliarde de euro, Moscova fiind al treilea partener comercial al blocului comunitar în privința importurilor și al cincilea la exporturi.

Un procent de 62% din importuri, adică 99 de miliarde de euro, sunt importurile energetice ale UE din Rusia.

Uniunea Europeană este dependentă de Rusia pentru 45% din gazele importate, 25% din importurile de petrol și 45% la importurile de cărbune, conform Comisiei Europene.

Istoricul Yuval Noah Harari compara zilele trecute Rusia cu o „benzinărie care are arme nucleare”.

Acesta scria pe Twitter că o scădere a prețului petrolului la 20 de dolari pe baril va duce la sfârșitul regimului președintelui rus Vladimir Putin și cerea un „Proiect Manhattan Verde”.

Russia is a gas station with nukes. When oil is down to 20 USD a barrel, the Putin regime is finished. We need a Green Manhattan Project now.