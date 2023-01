ANALIZĂ. Transporturile, ministerul dorit atât de PSD, cât și de PNL la rocada din mai. Care sunt mizele din spatele jocurilor de culise

Semnalele venite dinspre Kiseleff sunt că partidul condus de Marcel Ciolacu nu va renunța ușor la Sorin Grindeanu și Ministerul Transporturilor. Social-democrații vor să păstreze ministerul, chiar dacă el apare menționat în protocolul PNL – PSD.

Ministerul are un buget de 23 de miliarde de lei (peste 5 miliarde de euro) în acest an, dar este campionul alocărilor prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Până în 2026, România ar trebui să aibă în plus 426 km de autostradă, iar sumele alocate se apropie de 3 miliarde de euro.

„Cine face autostrăzi în România poate crește electoral. De ce să profite alții de munca lui Grindeanu?”, spune, sub anonimat, un lider PSD.

Declarația arată însă miza funcției: banii și imaginea.

La schimbarea premierului, care ar trebui să aibă loc pe 25 mai 2023, ministrul transporturilor din partea PSD ar urma să fie înlocuit cu nominalizarea pentru acest portofoliu din partea PNL, iar PSD va prelua Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, potrivit Protocolului semnat de liderii coaliției în decembrie 2021.

Lucrurile par să fi evoluat, cel puțin din perspectiva PSD.

De ce laudă PSD un ministru PNL

O analiză a declarațiilor lui Marcel Ciolacu din ultimele luni arată cum acesta îl laudă constant pe Marcel Boloș (PNL), titularul de la Proiecte Europene.

„M-am înscris în fan clubul Marcel Boloș”, afirma liderul PSD în iunie 2022.

Surse din partid susțin că astfel de declarații au în spate o strategie clară: menținerea Ministerului Transporturilor.

„Este o greșeală să îl schimbi (n.r. – pe Marcel Boloș)”, reia Ciolacu abordarea pozitivă despre colegul său din coaliție în ianuarie 2023.

Și într-o declarație din luna octombrie 2022, președintele PSD insistă că schimbul de ministere nu ar trebui făcut, deoarece miniștrii transporturilor și proiectelor europene au performat.

Varianta de rezervă luată în calcul în Kiseleff este ca Sorin Grindeanu să preia șefia Camerei Deputaților, dacă va fi obligat să plece de la Transporturi, spun surse din conducerea partidului.

Funcția de la Cameră va rămâne vacantă dacă Marcel Ciolacu va ajunge premier.

Inclusiv Sorin Grindeanu a avansat teoria că rotativa „poate fi îmbunătățită” și că negocierile pot schimba protocolul coaliției.

Declarația sa a fost întărită de secretarul general al PSD, Paul Stănescu, care a venit cu următorul mesaj: „Nu schimbi jucătorii care performează”.

PNL caută un nume pentru Transporturi, Dumitrescu vrea să rămână la CJ

Dacă în tabăra PSD, lucrurile sunt clare și strategia este să forțeze la negocieri păstrarea Ministerului Transporturilor, în tabăra liberală, lucrurile sunt incerte, în pofida declarațiilor oficiale.

Surse din coaliție au declarat pentru Libertatea că ideea schimbului Transporturi – MIPE a fost introdusă în protocolul coaliției la sugestia PNL, mai exact a lui Iulian Dumitrescu. Prim-vicepreședintele intenționa să preia portofoliul la rocadă, dar se pare că s-a răzgândit.

Surse din conducerea PNL au precizat pentru Libertatea că lui Nicolae Ciucă i s-a cerut să nu renunțe la Transporturi, chiar și în cazul în care Dumitrescu nu mai este interesat de poziție.

„Poate să meargă Boloș la Transporturi, s-a mai autopropus și Gheorghe Falcă (în prezent europarlamentar, fostul primar al Aradului, n.red.)”, a spus un lider PNL pentru Libertatea. Cu toate acestea, până în acest moment, numele celui care va prelua Ministerul Transporturilor nu este bătut în cuie.

„Iulian Dumitrescu pare că nu mai vrea la Transporturi în mai, este interesat să își termine proiectele de la Consiliul Județean Prahova. Vrea să termine centura de la Comarnic, Azuga și Bușteni. Este interesat să preia ministerul după alegerile din 2024. Nu e bătut nimic în cuie, se va negocia”, a dezvăluit un alt lider de organizație.

Printre proiectele importante care s-ar putea realiza cu banii europeni din PNRR se numără:

Autostrada A7 (Moldova) de la Ploiești la Pașcani – 319 km

A3 (Transilvania) Nădășelu – Poarta Sălajului – 43 km

Autostrada Sibiu – Pitești nu este inclusă în PNRR și nu va fi gata în următorii 6 ani. Cel mai dificil tronson, Boița – Cornetu (31 km), are peste 68 de luni termen pentru proiectare și execuție, iar valoarea este de 4,2 mld de lei fără TVA. Cu toate acestea, anumite tronsoane se pot realiza mai rapid.

Important pentru PSD este că au fost stabiliți constructorii pentru cei 319 km ai autostrăzii A7 (Moldova). Fiind parte a PNRR, autostrada ar trebui finalizată până în 2026. Regiunea din estul României reprezintă un important bazin electoral al PSD.

Ce schimbări ar produce rocada din mai potrivit protocolului

PNL – vicepremier, Transporturi, Finanțele, Secretariatul General al Guvernului

– vicepremier, Transporturi, Finanțele, Secretariatul General al Guvernului PSD – premier, Justiția, Proiectele Europene

Unii liberali nu văd cu ochi buni trecerea lui Boloș la Transporturi, deoarece nu ar face decât să lase un minister pentru altul.

„Lui Boloș i-ar conveni mai degrabă la Finanțe, nu la Transporturi. Plus că are o colaborare bună cu Ciolacu, care îl vrea în Guvern”, subliniază surse din PSD.

Există diferite scenarii și în acest caz, dacă nu se realizează schimbul.

Prima variantă este ca protocolul să fie respectat: PNL preia Finanțele, dorite de Marcel Boloș, Lucian Heiuș (n.r. – șeful ANAF) sau Sebastian Burduja, iar PSD obține Ministerul Justiției, cu Robert Cazanciuc o variantă de ministru.

Un alt scenariu luat în calcul în coaliție are în vedere Ministerul Justiției versus Secretariatul General al Guvernului.

PNL ar păstra Justiția, în timp ce PSD ar obține controlul asupra guvernului, prin deținerea simultană a funcțiilor de secretar general și premier.

Mai mulți liberali recunosc că principala problemă a partidului o reprezintă resursa umană redusă și lipsa unor lideri cu vizibilitate care să fie împinși spre Palatul Victoria. Nici măcar viitorul politic al lui Nicolae Ciucă nu este sigur, potrivit celor din PNL, după ce va pierde funcția de premier.

Negocierile declanșate prin poziționări publice vor avea loc în următoarele luni. Decisivă este luna mai, înainte ca rocada să se producă efectiv, spun surse din coaliție.

Cristian Pîrvulescu: Este și o luptă pentru putere în interiorul PNL și PSD

Politologul Cristian Pîrvulescu remarcă bătălia pentru Transporturi și susține că aceasta are și o miză internă pentru PNL și PSD, alături de cea pentru resurse și imagine.

„Cei care vor să preia funcția de ministru la Transporturi ar prelua-o și pentru a se pregăti pentru președinția partidului dacă domnul Ciucă iese din politică în 2023 sau 2024. Îi văd pe unii care se încălzesc. E un minister care îți oferă acces la fonduri și vizibilitate. Accesul la fonduri e interesant pentru peneliștii din teritoriu când se va pune problema succesiunii la Ciucă, temă care poate deveni de actualitate oricând”, susține decanul Facultății de Științe Politice din București.

Cristian Pîrvulescu | Foto: Inquam Photos

Mai mult, viitorul ministru al transporturilor, dacă va fi nominalizat de PNL, ar putea ajunge și vicepremier.

Bătălia pentru Ministerul Transporturilor are, potrivit profesorului, o importanță și în interiorul PSD. În acest caz, trebuie văzut cum va accepta Sorin Grindeanu pierderea ministerului. Relația lui Marcel Ciolacu cu Sorin Grindeanu este una bună în prezent, dar ea s-ar putea schimba în viitor.

Profesorul Pîrvulescu spune că Marcel Ciolacu este sfătuit de unii colegi de partid să nu devină premier pentru a nu se eroda înaintea alegerilor din 2024.

„Grindeanu a încercat să-și construiască o imagine dinamică la Transporturi. Bătălia este de a schimba polii de putere în PSD, de asta se insistă pentru Ministerul Transporturilor din partea PNL”, crede acesta.

Ministerul Transporturilor și cel de Finanțe rămân două ministere puternice, bănoase, râvnite de PNL și PSD și vor genera cele mai multe discuții la rocadă, potrivit lui Cristian Pîrvulescu.

Foto: Agerpres

