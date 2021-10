„Cu siguranţă vom vota această moţiune, pentru că noi considerăm că nu mai putem continua cu acest Guvern (…). Da, toţi vor veni în sală, nu avem semnale cum că unii colegi nu ar veni”, a declarat Anca Dragu.

„Cred că fiecare partid se gândeşte că poate sunt câţiva care nu pot veni din motive medicale. Dar, da, toţi parlamentarii vor fi în sală. Nu am luat această decizie (n.r. – de a vota la vedere), dar nu am niciun motiv să mă îndoiesc că toţi colegii mei vor vota moţiunea aşa cum am discutat şi cum am tot afirmat în spaţiul public”, a adăugat Dragu, după şedinţa Biroului Permanent.

Anca Dragu a subliniat că vor discuta în USR cu privire la posibilitatea de a se prezenta la Cotroceni cu o variantă de premier, în cazul în care moţiunea trece şi Iohannis declanşează consultările. „Vom lua o asemenea decizie (n.r. – de a se prezenta la Cotroceni cu o variantă de premier) (…). Am trecut peste acest congres şi vom începe discuţiile în interiorul partidului (…). Eu nu susţin un guvern tehnocrat, un guvern de specialişti, pentru că partidele politice ăsta este rolul lor, să-şi asume guvernarea, să-şi asume să vină la guvernare, ăsta este rolul unui partid politic (…)”, a spus Anca Dragu.

Vicepreşedintele USR a mai spus „că cea mai bună formulă pentru România acum este să continuăm această coaliţie, dar nu cu premierul Florin Cîţu. Cred că aceasta ar fi dovada de responsabilitate, ar fi măsura care probabil ar aduce stabilitate politică în România”.

