Anca Serea, de urgență la spital. Mesajul transmis de prezentatoare după controalele medicale: „Nu-mi puteam ține ochii deschiși”

În ziua de miercuri, după ora prânzului, Anca Serea a mers de urgență la un spital privat din București. Prezentatoarea în vârstă de 40 de ani s-a fotografiat pe patul de spital, cu o branulă în mână. Abia astăzi a povestit prin ce a trecut. La prima oră a dimineții a avut amețeli, nici nu s-a putut ridica din pat.

Anca Serea a crezut că este infectată cu COVID-19, însă a făcut două teste, iar ambele au ieșit negative. Având în vedere starea ei, soțul nu a mai așteptat și a dus-o la o unitate medicală unde a făcut investigații amănunțite. Acum e acasă, se simte bine, dar are nevoie de recuperare.

„Sunt mai binișor, acasă. Încerc să iau totul mai ușor, deși am probleme mari cu somnul. Analizele au ieșit în parametrii normali, am făcut CT cranian și multe alte investigații care arată ok. Am nevoie să dorm și de odihnă”, a dezvăluit Anca Serea astăzi, pe Instagram.

„Am avut amețeli foarte mari, nu-mi puteam ține ochii deschiși, m-a ajutat Adi să cobor din pat și să mă îmbrac. Inițial, am crezut că am COVID… am făcut două teste rapide, amândouă negative, iar apoi am decis să mergem de urgență la spital. Am făcut multe investigații, perfuzii și azi mă simt mult mai bine cu excepția somnului”, le-a mai spus prezentatoarea de la Prima TV fanilor curioși care au întrebat-o care e starea ei acum.

„Medicilor nu le venea să creadă că pot să supravieţuiesc”

Nu este prima dată când Anca Serea are probleme de sănătate. De mulți ani ea se confruntă cu o anemie severă. Și în urmă cu aproximativ un an a ajuns de urgență la medic, și atunci a făcut multe investigații. „Eu mă confrunt cu o anemie severă încă din tinereţe, înainte să-l nasc pe David, de pe la 19 ani, când mi-am făcut şi primele investigaţii din cauza unor menstruaţii abundente.

Aveam ameţeli frecvente, stare de slăbiciune. Eu nu am făcut tratamente susţinute şi nici cură de fier, decât în perioada sarcinilor sau când trebuia să nasc. Şi cu trecerea timpului, cu naşterile multiple, starea asta de anemie s-a acutizat, dar niciodată nu a fost aşa grav ca anul trecut, erau doar momente izolate.

Acum sunt OK, dar atunci aproape că am căzut din picioare. Mi-am făcut toate investigaţiile: RMN, endoscopie, colonoscopie, tot ce se putea, pentru că medicilor nu le venea să creadă că pot să supravieţuiesc cu o valoare atât de mică a hemoglobinei, iar depozitul de fier era infim. Niciodată nu îmi fusese atât de rău”, a declarat Anca Serea la începutul acestui an, despre problemele prin care a trecut la sfârșitul lui 2020.

