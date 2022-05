„În 24, pe parcursul zilei, am aflat de la cei trei colegi, doi psihologi și un asistent social, unde se află, care este situația și despre ce e vorba. Suprafața este mare. În Dumbrava de Sus sunt mai multe cătune. Colegii mei au fost în cătunul denumit Pleșa. Au mai fost percheziții, în același timp, în alt cătun, Strâmba, cât și în altă localitate din altă comună, respectiv Țebea”, a spus directorul DGASPC Hunedoara, Geanina Marina Ianc, pentru Antena 3.

Polițiștii din Hunedoara au făcut, marți, mai multe percheziții în municipiul Brad şi în localităţi învecinate, fiind ridicate mai multe materiale de probă. Aceștia au fost însoțiți de cei de la Protecția Copilului.

„În cătunul Pleșa, unde au fost colegii noștri, la momentul percheziției au găsit 12 minori, care locuiau cu ambii părinți sau doar mamele. Toți copiii erau din uniuni consensuale, conform declarațiilor verbale ale părinților. Au fost solicitate anumite acte de naștere. Acestea se află ridicate de către organele de cercetare penală, am obținut niște documente și noi”, a precizat directorul DGASPC.

Dintre cei 12 minori, vârstele erau cuprinse între 4 luni și 12 ani, iar în urma verificărilor s-a descoperit că aceștia nu mergeau la școală. Una dintre femeile găsite de polițiști le-a spus autorităților că aceștia erau înscriși la o școală online din Statele Unite. Asta în timp ce minorii le-au spus psihologilor aflați la percheziții că nu merg la niciun fel de curs.

„La fața locului erau patru copii (pe numele lui Adrian Ardelean Fărcaș). Erau patru certificate, dintre care 3 copii prezenți. Cel mai mare face în decembrie 18 ani. Care e al lui. Conform documentelor de la IPJ rezultă că sunt mai mulți, în jur de șapte cu numele dânsului. Era o doamna însărcinată care spunea că va naște o fetiță tot cu dansul.

Recomandări Corespondență de la Cannes. Pronosticuri înainte de seara premiilor. Cristian Mungiu ar putea fi pe lista câștigătorilor. Care sunt ceilalți posibili învingători

El nu locuia acolo. Iar aceste mame mai au copii și cu alți bărbați. Sunt născuți în Municipiul Brad, în București, Sectorul 1 și 2, în Timișoara și Cluj”, a mai spus aceasta.

Aceasta a spus că vineri minorii au dispărut ieri din comunitate, împreună cu mamele lor și avocatul bărbatului arestat.

„Ieri am întâlnit pe drum, în timp ce mergeam spre Dumbravă de Sus, am întâlnit o mașînă cu două persoane de sex masculin, și în spate se vedea că sunt mame cu copii. Am încercat, ne-am dat jos să blocăm, dar din păcate nu am putut. Au fugit pe drum”, a mai spus aceasta.

Directorul DGASPC a mai spus că în prezent legea nu le permite să ia minorii din comunitate fără acordul părinților, însă a precizat că o să se adreseze Tribunalului Hunedoara pentru o Ordonanță Presedentiala în vederea preluării copiilor.

„Ulterior o să încercăm cu executare silită să punem în aplicare măsură dispusă de instanța de judecată. O să mergem și cu decăderea din drepturile părintești a părinților”, a mai adăugat aceasta.

Recomandări Între ipocrizia occidentală și dragostea impusă cu tancul. De ce războiul este semnul unei mari neputințe și al unei frici profunde

Guru din Hunedoara, arestat pentru 30 de zile

Gurul „Copiilor Soarelui”, pe nume Ardelean Farcaş, un fost miner care a pus bazele unei comunităţi izolate din zona Bradului, a fost arestat preventiv după ce fostele sale adepte l-au acuzat de abuzuri.

Bărbatul este anchetat pentru șantaj, viol, împiedicarea accesului la învățământul general obligatoriu și exercitarea fără drept a unei profesii sau activități.

Anul trecut publicația Scena 9 a făcut mai multe dezvăluiri despre modul în care funcționa comunitate, dar și despre abuzurile la care erau supuși cei care făceau parte din aceasta.

GSP.RO Metoda șocantă prin care o jurnalistă și-a dat seama că iubitul ei o înșală: „Începuse să...”

Playtech.ro ȘOC! Avertismentul pe care Putin i l-a dat lui Mircea Geoană. HALUCINANT ce i-a transmis

Observatornews.ro Momentul impactului dintre cele două maşini care făceau întrecere pe o stradă din Timişoara. Autoturismele au fost cuprinse de flăcări

HOROSCOP Horoscop 28 mai 2022. Scorpionii încep o perioadă mai senină în cuplu și alte relații de parteneriat, iar liniștea va dispărea

Știrileprotv.ro VIDEO Momentul în care o rachetă trece pe lângă un avion de linie. Imaginile surprinse de un pasager

Orangesport.ro A invitat un fotbalist acasă şi a rămas mască. Ce au făcut: ”Acum nu ştiu dacă îi mai place”

PUBLICITATE Pentru mai multe secrete de stil & sustenabilitate cu Ioana Grama