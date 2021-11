Întreaga sa copilărie, dar și adolescența au însemnat pentru Andreea Dumitran, din Câmpina, Prahova, doar un zbucium uriaș, o luptă crâncenă, parcă fără de sfârșit, cu maladia ucigașă care i s-a cuibărit în cap. De-a lungul anilor, fata, îndrăgostită de învățătură, a sacrificat totul pentru a rămâne în viață, iar singura ei bucurie au rămas răsăriturile de soare, semn că de la o zi la alta câștiga mici bătălii cu boala. Acum, după ce cancerul a lovit-o iar fără milă, Andreea are nevoie mai mult ca oricând de ajutorul semenilor pentru a primi, în Germania, un tratament salvator ce costă 25.000 de euro.

Când era doar o mică școlăriță care abia deslușea tainele abecedarului, viața Andreei s-a schimbat dintr-odată. A fost dată peste cap de o veste îngrozitoare. Medicii la care a fost dusă de părinții îngrijorați din cauza deprecierii bruște a stării ei de sănătate au descoperit că fetița are cancer! În creierul mic se formase, nimeni nu a putut să explice cum, o tumoră de cinci centimetri (n.r. – tumoră trunchi cerebral infiltrativă). Firește, copila a intrat într-un program intens de investigații (n.r. – CT-uri, RMN-uri, tot felul de analize) pentru ca oncologii să poată găsi leacul împotriva tumorii din capul Andreei. O tumoră care, în România, a fost considerată inoperabilă.

Terapiile chimio și radio făcute atât în România, cât și în Germania – unde la acea vreme (n.r. – 2009) au ajuns cu 25.000 de euro strânși peste noapte cu ajutorul prietenilor -, dar și o complicată operație pe creier la care a fost supusă mai apoi în Elveția păreau să hrănească speranțele copilei. O fată pe care curajul nu a părăsit-o nici o clipă în cei peste zece ani de când suferă de cancer cerebral, răstimp în care a făcut tot ce este omenește pentru a supraviețui acestei boli cumplite.

”În cei peste zece ani, fetița mea nu a abandonat lupta nici un moment. A privit totul cu curaj prin ochii unui copil pe care însă viața l-a maturizat înainte de vreme din cauza chinurilor prin care a trecut. Părea că va putea ține boala sub control, că va rezista… Din păcate, de ceva vreme, Andreea se simte tot mai rău… Are pareză pe stânga și semipareză pe dreapta, pentru a putea fixa o imagine, pentru a nu vedea dublu, trebuie să poarte un ocluzor, globii oculari i s-au deplasat…Vorbește cu foarte mare dificultate, are contracții musculare extrem de dureroase, varsă des și este hrănită doar artificial…E un supliciu uriaș…”, povestește Gabriel Dumitran, tatăl, Andreei, prin ce trece fetița lui.