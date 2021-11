De mai bine de un deceniu, Andreea Dumitran, din Câmpina, Prahova, se luptă, cu disperare, să scape din ghearele cancerului care i-a „mușcat” din trup. Pe când abia trecuse pragul școlii generale, o tumoră formată în creierul mic a aruncat-o în cel mai cumplit coșmar. Au fost momente când părea că îngrozitoarea maladie poate fi ținută sub control, însă, în ultima vreme, starea de sănătate a fetei s-a înrăutățit. Specialiștii sunt de părere că un nou tratament efectuat în Germania i-ar putea reda speranța la viață, dar pentru asta, Andreea are nevoie de 25.000 de euro.

Andreea – până nu de mult o elevă eminentă a Colegiului Național Nicolae Grigorescu din Câmpina – nu a știut ce înseamnă copilăria. La 8 ani, medicii au descoperit în creierul mic al fetiței o tumoră de cinci centimetri (n.r. – tumoră trunchi cerebral infiltrativă). O veste devastatoare care dat semnalul unei lupte crâncene pentru supraviețuire. Au urmat investigații computerizate (RMN-uri, CT-uri), controale periodice la tot felul de medici din țară și din străinătate, sute de ore de chimioterapie și zeci de ședințe radio. Prin asta a trecut Andreea în ultimul deceniu cu speranța în sufletul ei chinuit că tumora care i se cuibărise în cap va putea fi distrusă.

Scăderea poftei de mâncare, kilogramele date jos extrem de rapid, vărsăturile, în general starea generală proastă pe care o acuza fetița noastră la acea vreme (n.r. – în 2009) ne-a făcut să o ducem la medic. Așa, am primit că vestea care avea să ne schimbe complet viața. Andreea, care avea ceva mai mult de 8 ani, suferea de cancer cerebral. A căzut cerul pe noi când am aflat ce are fetița noastră… Tumora fiind inoperabilă am început rapid ședințele chimio, iar la scurt timp am ajuns în Germania. Prietenii ne-au ajutat să strângem, cum s-ar spune peste noapte, 25.000 de euro.

Gabriel Dumitran, tatăl, Andreei: