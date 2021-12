Vedeta a îngrijorat pe toată lumea după ce ieri a postat pe una dintre rețelele de socializare o imagine de la spital, în timp ce i se administrează o perfuzie. Andreea Bănică a ajuns la spital, însă nu a oferit prea multe detalii despre starea sa de sănătate, astfel că fanii săi s-au îngrijorat.

Cântăreața a primit îngrijiri medicale și a fost supusă unui set complet de analize pentru a vedea care este cauza care i-a provocat starea de rău. Lucian Mitrea, soțul artistei, a făcut primele declarații despre situația în care se află vedeta.

„A mers la Camera de Gardă pentru niște investigații. Andreea spunea că o durea foarte tare gâtul în partea stângă, de aceea a mers acolo. Nu cred că poate fi vorba de COVID, este vaccinată cu trei doze, are și anticorpi. Când voi afla mai multe, că sunt și cu ea pe fir, vă voi spune exact ce este”, a spus Lucian Mitrea pentru Fanatik.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Andreea Bănică este vaccinată cu schema completă

În urmă cu o lună și jumătate, Andreea Bănică își făcea cea de-a treia doză de vaccin. Ce declara artista recent, după ce se vaccinase cu schema completă.

„Săptămâna asta am făcut a 3-a doză de vaccin. Am făcut prima doză imediat ce a fost posibil pentru că doar așa am simțit că mă pot proteja pe mine și pe cei dragi, iar acum am repetat, conform protocolului. Nu încerc să influențez sau să conving pe nimeni de nimic, este strict alegerea familie noastre, dar mă întristează că și la acest capitol suntem codași la nivelul UE.

Sănătate multă va doresc și să dea Dumnezeu să depășim cât mai repede această perioada pe care nu credeam că o vom trăi vreodată”, scria pe conturile ei de socializare.

Citeşte şi:

Ce diagnostic a primit Liviu Vârciu după ce a ajuns la spital: „M-au văzut vreo 20 de medici și cam de tot atâtea păreri am avut parte”

Irinel Columbeanu și-a invitat fostele partenere de viață la lansarea cărții sale. „Secretele cele mai interesante”

Irina Deaconescu este însărcinată din nou. Fotbalistul Cristian Manea, tată pentru a doua oară

PARTENERI - GSP.RO "Mi-au tăiat 70 de milioane din pensia specială. Păcat, erau buni și ăia". Dumitru Dragomir a dezvăluit ce pensie i-a rămas după tăiere

Playtech.ro BOMBĂ! S-a aflat cine este bărbatul cu care Liviu Dragnea a fost înșelat. ‘Amantul’ Irinei Tănase este bogat și căsătorit

Observatornews.ro Pregătiri pentru sfârşitul lumii: Cutia Neagră a Pământului va documenta posibila prăbuşire a civilizaţiei

HOROSCOP Horoscop 8 decembrie 2021. Gemenii sunt deja înclinați spre lipsă de concentrare, ce duce la consecințe neplăcute

Știrileprotv.ro Motivul pentru care bătrânul din Vaslui și-a omorât soția și fiul cu securea este absolut cutremurător. Unde se ducea când a făcut accident

Telekomsport Prezentatoare TV celebră, concediată după ce şi-a umilit o colegă. Ce a putut spune. Emisiunea ei iese din grilă