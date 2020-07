Andreea Esca a mărturisit luni seara că a fost infectată cu COVID-19 și a relatat, în interviul acordat PRO TV, care a fost exact clipa în care a realizat că are boala, deși avea un test negativ, făcut imediat ce a aflat că soțul ei, Alexandre Eram, era infectat.

“Mi s-a părut ciudat că eu nu am, eram hotărâtă să refac testul după 7-8 zile. Numai că nu am apucat și într-o zi, făcând ceva de mâncare, făceam ceva cu cartofi și cu usturoi. Mi-am zis că e ceva ciudat că nu simt mirosul și am început să testez câteva parfumuri și nu simțeam nimic”, a povestit Andreea Esca, la PRO TV.

Apoi am început să gust și mi-am dat seama că mi-am pierdut și gustul. Mi-am dat seama că între timp am devenit și eu purtătoarea acestui virus. Mi-am făcut testul și am avut un rezultat pozitiv. Andreea Esca:

Ulterior, vedeta TV a fost și ea internată la Victor Babeș.

În interviul acordat PRO TV, vedeta tv a spus că nu știe de unde a luat virusul și că nu crede totuși că asta s-a petrecut la petrecerea de Olimp, acolo unde Libertatea a arătat că nu au fost respectate regulile sanitare. A admis însă că au fost momente acolo în care nu a purtat masca.

