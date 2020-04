De Petre Dobrescu,

Președintele USR, Dan Barna, pare să-și fi făcut rost de un critic vehement după ce l-a atacat pe șeful statului, Klaus Iohannis, pentru ieșirea acestuia pe tema autonomiei Ținutului Secuiesc și a maghiarilor care vor “să fure” Ardealul. Pe Andrei Caramitru, fostul său consilier.

“Incredibilă ieșirea lui Barna de azi (miercuri – n.red.). Îl compară pe Iohannis cu Vadim Tudor. Bezna minții. Sincer – mă bucur că am scris niște propuneri clare de reforma în USR după dezastrul de la prezidențiale, că nu am mai trecut pe acolo de atunci și că nu am mai avut vreo discuție cu Dan (pentru ca în loc de schimbare de direcție spre esența USR au ajuns doar în lupte fratricide și poziții publice greșite). Mă bucur că mi-am înaintat demisia de acolo deja acum ceva timp (cu clauza că mă reîntorc doar dacă lucrurile revin pe un făgaș pozitiv).

Păcat de USR/PLUS că sunt așa de mulți oameni ok acolo. Nu îi înțeleg cum tolerează inepțiile unora. Păcat. Mare păcat”, a scris Caramitru, pe Facebook.

„Sunt șocat, nu-mi vine să cred”

Joi, Caramitru a revenit cu o nouă șarjă la adresa lui Barna.

“Când îți spune Europa Liberă (vocea cvasioficială a SUA) că Iohannis a avut dreptate și avem un risc imens cu dictatorul Viktor Orban la graniță. Când Cristi Diaconescu, Iulian Fota și toți oamenii care înțeleg geopolitică la nivel înalt confirmă asta. Și tu să fii atât de puțin citit, cu atât de puțină inteligență politică, să nu înțelegi și să îl ataci pe Iohannis acum fix lângă Ciolacu, Ponta și Kelemen. Vă spun sincer – eu încă sunt șocat. Nu îmi vine să cred”, a punctat Caramitru.

Barna: Iohannis a jucat cartea populismului deșănțat

“Președintele a avut o declarație din zona Vadim Tudor. A încercat să joace această carte a populismului deșănțat, folosind o temă naționalistă total depășită. Este cel puțin surprinzătoare declarația, nu ne așteptam să o vedem la președintele unui stat în 2020, a declarat miercuri”, la Digi 24, Dan Barna.

