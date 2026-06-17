Anchetat pentru incitare la ură sau discriminare, în formă continuată

După aproximativ 30 de minute, Andrew Tate a părăsit sediul DIICOT. Întrebat de jurnaliști dacă este liber să se deplaseze unde dorește, acesta a răspuns: „Pot să merg oriunde vreau”, potrivit Antena 3 CNN.

La sfârșitul lunii mai, DIICOT a anunțat că Andrew Tate, unul dintre cei doi fraţi cunoscuţi pentru prezenţa lor controversată în mediul online, este cercetat pentru incitare la ură sau discriminare, în formă continuată.

Conform unui comunicat emis joi, 28 mai 2026, ancheta se referă la mai multe discursuri publicate pe reţelele sociale între 2021 şi 2024, în care Tate ar fi promovat mesaje discriminatorii împotriva femeilor.

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism au extins cercetările în cadrul unui dosar deja complex, deschis iniţial în august 2024. Fraţii Andrew şi Tristan Tate sunt acuzaţi de constituirea unui grup infracţional organizat, trafic de minori, trafic de persoane, act sexual cu un minor, influenţarea declaraţiilor şi spălare de bani.

„Din actele de urmărire penală a reieşit faptul că un suspect (cetăţean britanic), în vârstă de 39 de ani, în perioada 2021 – 2024, prin mai multe discursuri promovate în social media, a incitat publicul la ură şi discriminare împotriva femeilor”, se arată în comunicatul DIICOT.

Investigaţiile sunt realizate în colaborare cu ofiţerii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Ilfov, iar procurorii subliniază că toate persoanele cercetate beneficiază de prezumţia de nevinovăţie şi de drepturile procesuale garantate de lege.

Cercetați pentru trafic de persoane și viol

Problemele cu legea ale fraților Andrew și Tristan Tate sunt vechi. Aceștia sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane și viol.

Cazul fraților Tate rămâne unul dintre cele mai urmărite subiecte judiciare de pe agenda publică din România și din străinătate. Având o comunitate masivă de fani în mediul online, Andrew Tate a susținut constant că dosarul său este unul motivat politic și că acuzațiile sunt fabricate pentru a-i reduce influența pe platformele sociale.

Dosarul DIICOT vizează racolarea unor tinere prin metoda „loverboy”, care erau ulterior obligate să producă materiale pornografice destinate exploatării comerciale pe platforme de profil.

În august 2024, DIICOT a desfăşurat percheziţii în Bucureşti şi judeţul Ilfov, vizând fraţii Tate şi presupuşii lor complici. Potrivit surselor la acea vreme, aceştia ar fi recrutat, începând din 2015, 34 de femei obligate să producă materiale pornografice difuzate contra cost pe platforme de profil.

În urma acestor evenimente, Andrew Tate a fost plasat în arest la domiciliu, iar fratele său Tristan a fost pus sub control judiciar.

Totuşi, în aprilie 2026, Tribunalul Bucureşti a dispus revocarea măsurilor preventive pentru ambii fraţi, care rămân inculpaţi şi cercetaţi în libertate.

Recenta extindere a anchetei, anunţată pe 28 mai, adaugă acuzaţii de incitare la ură sau discriminare faţă de femei – o nouă dimensiune juridică pentru cazul fraţilor Tate, care continuă să provoace controverse internaţionale.



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