Activarea Trendyol a fost inaugurată oficial în prezența Ginei și a lui Smiley, care au marcat deschiderea spațiului și au vorbit despre colaborarea cu Trendyol, colecții capsulă și experiența pregătită de brand pentru festivalieri. Pe parcursul celor patru zile, participanții au putut lua parte la o serie de experiențe de beauty și entertainment, aproximativ 900 de persoane au beneficiat de sesiuni de make-up și 300 de participanți au descoperit ce culori li se potrivesc prin analiza cromatică personalizată.

Una dintre cele mai populare activări a fost Spin the Wheel, care a generat aproximativ 6.000 de interacțiuni, iar 1.700 de participanți s-au bucurat de înghețată, oferită în cadrul activărilor Trendyol. Totodată, în zona de activare, vizitatorii au putut descoperi offline și primele colecții capsulă Trendyol Collection dedicate pieței din România, dezvoltate împreună cu Gina, Smiley și Theo Rose.

„Ne bucurăm că oamenii și-au dorit să interacționeze cu noi și să descopere Trendyol și în offline. Pentru noi, astfel de întâlniri sunt o ocazie de a fi mai aproape de comunitatea locală, dar și de a aduce în prim-plan varietatea oferită de comercianții români, care au un rol tot mai important în ecosistemul nostru. Le mulțumim tuturor celor care ne-au trecut pragul și au fost parte din această experiență”, a declarat Irem Yılandil, Head of International Expansion în cadrul Trendyol Group.

Anul acesta, Trendyol și-a consolidat prezența la evenimentul desfășurat în Cluj-Napoca prin integrarea comercianților români în experiența festivalului, în Fashion Village, oferindu-le oportunitatea de a-și prezenta produsele și de a se conecta direct cu publicul festivalului.

Dincolo de muzică și de momentele de pe scene, experiența unui festival este construită și din momentele pe care le trăiești pe parcurs. Prin activările sale, Trendyol a fost parte din experiența UNTOLD One și a contribuit la amintirile pe care festivalierii le vor lua cu ei după cele patru zile de festival.

Despre Trendyol

Trendyol a fost fondat la Istanbul în 2010 și între timp a devenit primul decacorn din Turcia și una dintre cele mai importante platforme de comerț electronic din lume. Marketplace-ul conectează peste 250.000 de comercianți și branduri cu mai bine de 40 de milioane de clienți prin intermediul aplicațiilor dedicate în limbile locale din Turcia, Azerbaijan, statele din Golf, Europa Centrală și de Est și nu numai.

Foto: Trendyol

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