Decizia vine ca urmare a finalizării lucrărilor de asfaltare de pe Strada Diamantului, șantier care impusese devierea acestor trasee încă din data de 11 iulie.

„Începând de mâine, 14.08.2026, ca urmare a finalizării lucrărilor de asfaltare pe Str. Diamantului, liniile 484, 484B și 485 revin pe traseele de bază”, a transmis STB.

Cum vor circula autobuzele 484, 484B și 485 de la 14 august

Compania de transport public a detaliat traseele pe care le vor urma autobuzele celor trei linii metropolitane pe ambele sensuri de mers:

Linia 484 (între terminalul „Ghencea” și stația „Bragadiru Diamantului”)

Sensul spre Ghencea: stația „Bragadiru Diamantului”, Str. Diamantului, Str. Cristalului, Șoseaua Alexandriei, Str. Mărgeanului, Str. Petre Ispirescu, Bulevardul Ghencea, capătul de linie „Ghencea”.

Sensul spre Bragadiru: capătul de linie „Ghencea”, Bulevardul Ghencea, Str. Petre Ispirescu, Str. Mărgeanului, Șoseaua Alexandriei, Str. Cristalului, Str. Diamantului, stația „Bragadiru Diamantului”.

Linia 484B (între terminalul „Depoul Alexandria” și „Bragadiru Diamantului”)

Sensul spre Depoul Alexandria: stația „Bragadiru Diamantului”, Str. Diamantului, Str. Cristalului, Șoseaua Alexandriei, terminalul „Depoul Alexandria”.

Sensul spre Bragadiru: terminalul „Depoul Alexandria”, Șoseaua Alexandriei, Str. Cristalului, Str. Diamantului, stația „Bragadiru Diamantului”.

Linia 485 (între „Bragadiru Diamantului” și „Parc Drumul Taberei”)

Sensul spre Parc Drumul Taberei: stația „Bragadiru Diamantului”, Str. Diamantului, Str. Cristalului, Str. Safirului, Str. Mărgelelor, Str. Ghidiceni, Str. Gladiolelor, Str. Dantelei, Str. Ghidigeni, Prelungirea Ghencea, Str. Râul Doamnei, Drumul Taberei, Str. Brașov, terminalul „Parc Drumul Taberei”.

Sensul spre Bragadiru: terminalul „Parc Drumul Taberei”, Str. Brașov, Prelungirea Ghencea, Str. Ghidigeni, Str. Dantelei, Str. Mărgelelor, Str. Safirului, Str. Cristalului, Str. Diamantului, stația „Bragadiru Diamantului”.

Călătorii sunt sfătuiți să consulte aplicația oficială de monitorizare a flotei STB pentru a verifica timpii de sosire în stații și programul actualizat al curselor în timp real.

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