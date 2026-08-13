Cum va fi vremea de Sfânta Maria, în România. Temperaturile ajung până la 34 de grade Celsius pe 15 august 2026

Cum va fi vremea în România de Sfânta Maria

Iată cum va fi vremea în intervalul 15 august, ora 9.00-16 august, ora 9.00:

„Vremea va fi predominant frumoasă și călduroasă în vestul și nord-vestul teritoriului și pe arii restrânse în centru și sud. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 34 de grade cu cele mai ridicate valori în Banat și Crișana, iar cele minime vor fi cuprinse între 9 și 17 grade, mai scăzute în depresiunile Carpaților Orientali spre 5 grade, dar și mai ridicate în Dealurile de Vest și pe litoral, până spre 19…20 de grade. Cerul va fi variabil, mai mult senin dimineața și noaptea. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în Dobrogea și în sudul Banatului (viteze în general de 35…40 km/h). Izolat vor fi condiții de ceață în depresiunile Carpaților Orientali”, a transmis Administrația Națională de Meteorologie.

Imagine generată cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Cum va fi vremea în București de Sfânta Maria

Iată cum va fi vremea în intervalul 15 august, ora 9.00-16 august, ora 9.00:

„Vremea va fi frumoasă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 29…30 de grade, iar cea minimă va fi de 13…16 grade”, a mai transmis Administrația Națională de Meteorologie.

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