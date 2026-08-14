În primele zile ale intervalului vremea va fi în general frumoasă și călduroasă, cu cer predominant senin, temperaturi maxime cuprinse în general între 23 și 34 de grade Celsius și doar izolat ploi slabe de scurtă durată la munte. Începând din 16-17 august, temperaturile vor fi în creștere, devenind caniculare mai întâi în Câmpia de Vest (până la 37 de grade Celsius) și ulterior, pe 18-20 august, în regiunile sudice și vestice, inclusiv în București unde maxima va atinge 35 de grade Celsius.

Deși în jurul datei de 18 august vremea va deveni temporar instabilă în vestul, nordul și centrul țării, unde sunt așteptate averse și descărcări electrice, ulterior valul de căldură se va extinde din nou pe arii tot mai mari.

Imagine generată cu AI

Cum va fi vremea în săptămâna 17-23 august 2026

Temperatura aerului va avea valori mai ridicate decât cele specifice perioadei în majoritatea regiunilor, în special în vest şi centru.

Excepţie va face sud-estul ţării, unde valorile termice vor fi apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii ţări, deficitul fiind mai accentuat în zonele montane.

Cum va fi vremea în săptămâna 24-30 august 2026

Temperaturile medii vor continua să fie mai ridicate decât cele normale în cea mai mare parte a ţării, mai ales în regiunile vestice şi centrale.

Cantităţile de precipitaţii vor fi, în general, apropiate de cele normale, fiind posibil să fie uşor mai ridicate în zonele montane şi în regiunile vestice.

Cum va fi vremea în săptămâna 31 august-6 septembrie 2026

Pentru intervalul 31 august – 7 septembrie, meteorologii estimează temperaturi medii uşor peste cele normale în regiunile vestice, nordice şi centrale, în timp ce în restul ţării acestea vor fi apropiate de valorile specifice perioadei, potrivit prognozei ANM.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal în toate regiunile.

Cum va fi vremea în săptămâna 7-14 septembrie 2026

Mediile temperaturilor se vor situa uşor peste cele specifice perioadei în cea mai mare parte a ţării, cu abateri mai pronunţate în regiunile intracarpatice.

Precipitaţiile vor fi apropiate de cele normale în toate regiunile.

Vezi și: Cum va fi vremea de Sfânta Maria. Temperaturile ajung până la 34 de grade Celsius pe 15 august 2026

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