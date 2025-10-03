Salariu de 480 de euro, virament de 330 de ori mai mare

Povestea a început în 30 mai 2022, când, după o lună de muncă, angajatul unei companii de mezeluri ar fi trebuit să primească leafa obișnuită de 500.000 de pesos chilieni, adică 480 de euro (1 CLP = 0.00096 EUR).

Însă, dintr-o eroare în timpul procesului de salarizare, în contul său au intrat 165.000.000 de pesos, adică aproximativ 160.000 de euro, potrivit publicației Diario Financiero, un ziar economic chilian specializat în finanțe, economie și afaceri.

Proces de trei ani, verdict neașteptat

Potrivit angajatorului, bărbatul a promis inițial că va veni devreme a doua zi și va returna banii. Au trecut orele, au fost apeluri telefonice, mesaje pe WhatApp și abia la ora 11.00 a răspuns că se trezise târziu și că urma să meargă la bancă. A fost ultimul contact pe care compania l-a avut cu angajatul până pe 2 iunie, când, prin intermediul unui avocat, acesta a depus scrisoarea sa de demisie.

Este momentul care a marcat începutul unei adevărate bătălii juridice. Angajatorul l-a acuzat de furt și a cerut amendă și pedeapsă cu închisoarea.

Dosarul a ajuns la Curtea de Apel din Santiago și s-a judecat timp de trei ani, iar în final, instanța a decis: nu a fost vorba de furt, ci de o simplă plată eronată. Bărbatul nu a sustras bani, ci a încasat o sumă transferată din greșeală.

Totuși, conform presei locale, compania este hotărâtă să nu lase lucrurile așa și va continua să încerce să-și recupereze banii. „Cial va exercita toate acțiunile legale prevăzute de legislație, introducând o cerere de nulitate, pentru ca hotărârea să fie revizuită”, au transmis reprezentanții firmei într-un comunicat.

Ce trebuie făcut în cazul unui transfer bancar eronat

În cazul unui transfer bancar eronat, este recomandat să se urmeze următorii pași generali pentru corectare. În primul rând, contactarea imediată a băncii de la care a fost efectuat transferul, pentru a informa despre eroare și a solicita blocarea sau returnarea sumelor transferate greșit. Dacă apar în transfer date greșite despre contul destinatarului, banca poate iniția proceduri interne pentru recuperarea fondurilor, dar în cazul în care banii au ajuns în contul corect al unei alte persoane, este nevoie de acordul acesteia pentru returnare sau de demersuri legale.

Este important să păstrezi toate documentele și comunicările cu banca, în caz că situația escaladează și este nevoie să se facă o reclamație oficială sau acțiune legală. Dacă banca nu reușește să rezolve problema amiabil, se poate apela la autoritățile de reglementare financiară sau justiție pentru a recupera suma transferată greșit.

Aceste proceduri corespund în general practicilor standard pentru corectarea transferurilor bancare greșite și sunt valabile inclusiv pentru Chile, unde majoritatea băncilor colaborează la soluționarea transferurilor internaționale și naționale eronate.

