Zeci de obiecte militare confiscate

În timpul percheziției locuinței din strada Bilderdijk, forțele de ordine au identificat arme, căști, corturi militare și alte echipamente.

Potrivit autorităților, bunurile ar proveni în mare parte de la o bază aeriană, de unde ar fi fost sustrase pe parcursul mai multor luni. În plus, în casă au fost găsite și sume semnificative de bani lichizi.

„Investigațiile urmează să stabilească exact ce tipuri de echipamente au fost descoperite și dacă toate sunt într-adevăr furate”, a transmis un purtător de cuvânt al Koninklijke Marechaussee.

Volum mare de bunuri, transportate cu camionul

Potrivit unui fotograf aflat la fața locului, volumul obiectelor confiscate a fost atât de mare, încât două dube polițienești nu au fost suficiente pentru transport. A fost necesară intervenția unui camion al armatei, care a fost încărcat până la refuz cu bunuri.

„Cred că vorbim de mii de obiecte”, a precizat fotograful pentru Nederlandse Omroep Stichting.

Vecinii bărbatului arestat au avut reacții împărțite la vestea percheziției și arestării

„Este un om atât de prietenos”, a declarat o vecină care a dorit să rămână anonimă. O altă localnică a spus: „Sunt oameni foarte de treabă, atât el, cât și prietena lui. N-aș fi bănuit așa ceva, n-am văzut niciodată echipament militar la ei”.

Un alt vecin a reiterat că prezența echipamentului militar în locuință nu l-a făcut să se simtă în pericol: „Da, poate că erau lucruri în casă, dar asta nu înseamnă că este periculos”.

Cu toate acestea, majoritatea vecinilor au refuzat să comenteze incidentul. „Nu mă bag”, a spus unul dintre ei.

Suspectul lucra la serviciul de securitate al Ministerului Apărării, iar autoritățile investighează dacă intenționa să vândă echipamentele sustrase. În prezent, bărbatul este reținut pentru audieri. Ancheta continuă pentru a se stabili motivațiile exacte ale acestuia și toate detaliile cazului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE