„Am văzut scene de panică. Credeam că suntem în siguranță”

„Ne vine să plângem, poate că acesta este un coșmar chiar mai rău decât cel trăit în 2014”. Sunt cuvintele Morenei Marchi, în vârstă de 57 de ani, angajată de aproape trei decenii la fabrica Electrolux din Forlì, Italia. Femeia lucrează în secția de preasamblare a cuptoarelor, una dintre liniile de producție ale fabricii din regiunea Romagna a gigantului suedez Electrolux, producător de electrocasnice care, în anii 80 și 90, a preluat branduri italiene celebre precum Rex și Zanussi.

„Disponibilizările sunt ca o secure care poate lovi pe oricine. Nu știu dacă eu sunt în pericol, nimeni nu știe asta, deci suntem cu toții în pericol, la orice nivel. Au aruncat această bombă și apoi s-a lăsat tăcerea”, a mărturisit Morena Marchi, potrivit Corriere di Bologna.

Drama angajaților Electrolux din Italia

Morena Marchi lucrează în companie încă din perioada în care fabrica aparținea Zanussi.

„Am intrat în Electrolux când încă era Zanussi, în 1996, aveam 27 de ani. Acum am 57. În martie am împlinit 30 de ani în companie. Sunt muncitoare și fost reprezentant sindical, deși au trecut mulți ani de atunci”, povestește ea.

Femeia spune că vestea concedierilor colective a venit ca un șoc total pentru angajați.

„Pe 30 aprilie, pentru fabrica din Forlì, compania a confirmat prelungirea contractelor pentru 99 de angajați temporari până în iunie și august. De aceea această veste a fost o lovitură. O nenorocire, nici nu știu cum să o numesc. Nu ne așteptam deloc”, mărturisește angajata.

„Eram pe punctul să leșin, am simțit un fior pe ceafă. Au fost scene de panică între angajați. Aici lucrează oameni care s-au cunoscut și s-au căsătorit în fabrică. Care au copii și trăiesc din acest venit. Oameni care țin Italia în picioare. Nu credeam că se va ajunge aici. Nu credeam că voi retrăi coșmarul din 2014. De fapt, acum este chiar mai rău”, spune Marchi.

Angajata explică faptul că situația actuală diferă radical de criza din 2014. „În 2014 era un război între salopetele albastre și tricourile negre. Pe scurt, voiau să muncim mai mult. Și au reușit, pentru că în ultimii 12 ani am trecut de la o producție de 74 de piese pe oră la 85 de piese pe oră. Electrolux a redus costurile. Acum însă suntem toți uniți. Aceste concedieri îi afectează pe muncitori, dar și personalul administrativ, proiectanții, depozitul. Inclusiv firmele externe care lucrează doar pentru noi. Ce se va întâmpla cu angajații lor?”, întreabă cu disperare femeia.

Cine ar urma să fie ferit de concedieri

Primarul din Forlì a comparat situația cu „un al doilea potop”, după inundațiile care au lovit recent regiunea. „Pentru acest teritoriu este o rană gravă. În jurul fabricii au apărut cafenele, afaceri, localuri. Dar, mai ales, vorbim despre soarta a 400 de familii. Aproape toți au credite, copii de întreținut. Este acea clasă care ține Italia în picioare, plătind taxe și consumând”, spune Marchi.

Potrivit femeii, doar secțiile care produc gama premium ar urma să fie ferite de concedieri.

„Dar chiar și asta face coșmarul mai întunecat. Compania a spus că produsele premium sunt cele care au cea mai mică piață. Este un paradox. Din 850 de angajați, 400 riscă să fie concediați, iar ceilalți au un viitor incert. Cel mai grav este că a fost desființat departamentul de proiectare. Dacă stai să te gândești, asta înseamnă că nu mai există dorință de investiții. Se vinde doar ceea ce există deja”, explică muncitoarea.

Protestele continuă: „Vom merge la Roma”

Angajații fabricii spun că vor continua protestele. „Organizăm cinci autocare pentru a merge la Roma când va avea loc întâlnirea cu ministrul Alfredo Urso. Se pare că singura modalitate de a fi ascultați este să facem gălăgie și să rămânem uniți”, continuă angajata.

Morena Marchi susține că muncitorii aveau impresia că locurile lor de muncă sunt sigure.

„Vara trecută compania a angajat foarte mulți tineri cu contracte temporare. Apoi ne-au cerut ture mai lungi. Ne-au cerut să lucrăm sâmbăta. Din 2014 muncim cu o intensitate mai mare și simțim pe propriul corp oboseala acestei meserii, mai ales noi, muncitorii”, spune ea.

Femeia amintește și de alte mutări făcute în trecut de companie.

„Până în 2006 se produceau aici bucătăriile independente. Apoi producția a fost mutată în Polonia. Am înțeles că și alte linii de producție ar putea avea aceeași soartă. În ultimele luni a izbucnit războiul din Iran și au crescut costurile. În esență, problema este concurența din țările unde forța de muncă este mai ieftină, iar statul ar trebui să înțeleagă asta și să ofere sprijin”, a mai spus Morena Marchi.

Reamintim că, în urmă cu doar câteva zile, compania suedeză de electrocasnice Electrolux a anunțat reducerea a aproximativ 1.700 de locuri de muncă în Italia, echivalentul a aproape 40% din cei 4.500 de angajați ai grupului în țară. Sindicatele au calificat planul drept „inacceptabil” și au anunțat grevă și proteste.

De cealaltă parte, grupul suedez a precizat că procesul de reorganizare ar trebui finalizat până la sfârșitul anului și că impactul social va fi gestionat „în dialog cu instituțiile și sindicatele”.

