Electrolux vrea reducerea masivă a personalului din Italia

Potrivit sindicaliștilor, planul grupului suedez presupune restructurarea tuturor unităților italiene, închiderea unei fabrici și oprirea unor linii de producție. Cele 1.700 de posturi vizate reprezintă aproximativ 40% din totalul angajaților Electrolux din Italia.

Anunțul a fost făcut în cadrul unei întâlniri desfășurate la Veneția între reprezentanții companiei și sindicatele Fiom, Fim și Uilm. Sindicatele au părăsit masa negocierilor și au declarat stare de mobilizare permanentă, anunțând și o primă grevă de opt ore.

Guvernul italian urmărește „cu maximă” atenție situația

Ministerul italian al Întreprinderilor și Made in Italy (Mimit) a transmis că urmărește „cu maximă atenție” situația creată după anunțul concedierilor.

Autoritățile au precizat că vor continua dialogul cu reprezentanții companiei și sindicatele pentru a găsi soluții care să protejeze locurile de muncă și continuitatea producției.

Fabrica Electrolux din Cerreto dEsi ar putea fi închisă

Potrivit informațiilor prezentate de sindicate, unitățile afectate de reducerile de personal sunt Porcia (Pordenone), Susegana (Treviso), Forlì și Solaro (Milano). În plus, fabrica din Cerreto dEsi, unde lucrează aproximativ 170 de persoane, ar urma să fie închisă complet.

Printre posturile eliminate se află și aproximativ 200 de angajați cu contracte pe perioadă determinată.

Planul companiei prevede și oprirea unor linii de producție.

La Porcia ar urma să fie oprită producția de mașini de spălat cu uscător, iar la Forlì producția de plite de gătit, segment care reprezintă aproximativ o treime din activitatea fabricii.

La Susegana nu a fost activată o a treia linie de producție destinată frigiderelor din gama medie-superioară, iar aproximativ 150 de angajați asociați acestei activități ar putea fi afectați de concedieri.

Sindicatele spun că și producția de mașini de spălat vase de la Solaro și-ar fi pierdut competitivitatea.

Electrolux: Italia rămâne o țară strategică

În comunicatul companiei, Electrolux continuă să descrie Italia drept „o țară strategică” pentru grup, datorită prezenței industriale și contribuției la dezvoltarea produselor.

Compania susține că urmărește creșterea eficienței, reducerea complexității structurale și consolidarea competitivității pe termen lung. Potrivit planului prezentat, Electrolux intenționează să externalizeze producția produselor considerate cu valoare adăugată mai redusă și să se concentreze mai mult pe gestionarea brandului și pe gamele premium.

Grupul suedez a precizat că procesul de reorganizare ar trebui finalizat până la sfârșitul anului și că impactul social va fi gestionat „în dialog cu instituțiile și sindicatele”.

Recent, compania Electrolux a anunțat închiderea fabricii de aparate frigorifice din Jászberény, Ungaria, până la finalul anului, o decizie care va afecta aproximativ 600 de angajați. Reprezentanții grupului au invocat scăderea cererii și presiunile asupra costurilor.

