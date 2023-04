La intrarea și la ieșirea din tură, angajatele sunt obligate să rămână în bikini și în sutien înainte de a fi controlate de paznicii complexului logistic.

Un videoclip distribuit la scară largă pe rețelele sociale ar fost filmat la depozitul companiei din Sankt Petersburg, dar angajatele din mai multe locații s-au plâns că sunt forțate să se dezbrace în lenjerie intimă la plecarea de la serviciu.

Ca să își păstreze locul de muncă, ele se conformează și își „etalează” lenjeria intimă. „Așa a găsit de cuviință conducerea companiei să lupte împotriva furtului în depozite”, explică autorul filmării, care a lucrat „sub acoperire” la Wildberries.

#Russia‘s dystopia here and now. Warehouse workers at Wildberries, a Russian ripoff of Amazon, go through strip searches before starting and ending their shifts to mitigate theft. pic.twitter.com/sd7hbyGWHF