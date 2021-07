Specialiştii meteo susţin că, în luna iulie, au loc modificări în distribuţia circulaţiei aerului deasupra ţării noastre, astfel că, valorile medii ale temperaturii lunii iulie înregistrează o creştere cu 1-3 grade Celsius faţă de luna iunie.

Potrivit datelor înregistrate în perioada 1961 – 2020 la staţiile meteorologice din reţeaua ANM, temperatura medie lunară multianuală depăşeşte 22 de grade Celsius în Câmpia Română şi în Dobrogea, iar în estul şi centrul Moldovei, în zonele deluroase ale Olteniei şi Munteniei, în Câmpia Vestică, în dealurile din Banat şi Crişana şi în Culoarul Mureşului, valorile sunt cuprinse între 20 – 22 de grade Celsius.

În zona montană joasă şi în depresiunile intra-montane, temperaturile sunt cuprinse între 12 şi 16 grade Celsius, iar la altitudini de peste 1.700 de metri, mediile de temperatură din luna iulie variază între 8 şi 12 grade Celsius.

Temperatura maximă absolută a lunii iulie s-a înregistrat la 24 iulie 2007, de 44,3 grade Celsius, la Calafat.

De altfel, în a treia decadă a lunii iulie 2007, la 43 staţii meteorologice s-au înregistrat valori de temperatură de 40 de grade Celsius, iar la 96 de staţii meteorologice a fost depăşită temperatura maximă absolută a lunii.

În Bucureşti, valoarea maximă absolută a lunii iulie se ridică la 42,4 grade Celsius şi a fost înregistrată în data de 5 iulie 2000, la staţia meteorologică Bucureşti – Filaret.

Printre anii cu cele mai calde luni iulie sunt: 2012, 2007, 2015, 2002.

ANM:

Potrivit ANM, cantităţile de precipitaţii din iulie înregistrează o scădere faţă de cele din mai şi iunie.

Directorul general al ANM, Elena Mateescu, a declarat recent că România va avea parte de o perioadă de secetă în cea de-a doua parte a verii.

Luna iunie ne-a dovedit din plin că trecem de la inundaţii la caniculă şi cu siguranţă vom vorbi din nou şi despre secetă în a doua parte a verii, după un an anterior excesiv de secetos. Directorul general al ANM, Elena Mateescu:

Mateescu a subliniat, totodată, că schimbările în evoluţia condiţiilor climatice din România nu sunt o excepţie, ci o certitudine.

„Observăm ce se întâmplă cu fenomenele meteo extreme, periculoase: în luna iunie acest an am emis 68 de avertizări meteorologice de tip nowcasting de Cod roşu. În 24 de ore este prima dată când emitem mai mult de 36 de astfel de avertizări. Pentru prima dată în luna iunie am avut Cod roşu de caniculă în partea de vest a ţării, două zile consecutiv. Acest lucru nu face decât să confirme că într-adevăr schimbările observate în evoluţia condiţiilor climatice din ţara noastră nu sunt o excepţie, ci o certitudine”, a precizat directorul general al ANM.

PARTENERI - GSP.RO FOTO Cine e fotomodelul cu care Reghecampf ar avea o relație » Anamaria a răbufnit: „Nu e în discuțiile noastre”

Playtech.ro BOMBĂ! Ioniță de la Clejani DIVORȚEAZĂ de Viorica?! Informații de ultimă oră, ce se întâmplă între vedete, de fapt

Observatornews.ro Un tată a murit încercând să-şi apere fiica, la Corbu. Criminalul a dat buzna peste ei în casă, noaptea trecută

HOROSCOP Horoscop 2 iulie 2021. Leii pot face multe lucruri bune, pot repara stricăciunile făcute altădată și nu numai

Știrileprotv.ro A luat paracetamol și algocalmin în fiecare zi, timp de un an. Îngrozitor ce a pățit acum bărbatul din Iași

Telekomsport VIDEO-ŞOC! O prezentatoare TV a rămas GOALĂ în faţa tuturor. Imaginile fac înconjurul lumii

PUBLICITATE Știi care este diferența dintre igienizare și dezinfectare? (PUBLICITATE)