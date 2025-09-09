Boll a văzut filmul pentru prima dată în copilărie, alături de tatăl său. În prezent, apartamentul său este o replică aproape fidelă a Titanicului, iar transformarea a fost documentată prin videoclipuri publicate pe platformele sociale.

„Nu am vrut să-l arăt nimănui, pentru că, în mintea mea, mă gândeam că nu este suficient de bun și că trebuie să fie mai bun”, a spus aceasta despre inițialele ezitări de a organiza o petrecere tematică, conform revistei People.

Inspirată de o producție teatrală din New York, Sarah a decis să creeze un spațiu care să fie atât fidel materialului sursă, cât și interactiv. Apartamentul său include o „cameră a aisbergului”, o sufragerie transformată în Verandah Cafe și un dormitor amenajat în stilul unei suite de pe Titanic. Până și hublourile sunt decorate cu țesături albastre, pentru a imita oceanul.

O machetă a Titanicului, primită de la tatăl său la absolvirea liceului, se află în „camera scufundării”. Acest obiect a fost unul dintre primele care au inspirat proiectul. „A scăpat complet de sub control și încă adaug lucruri aproape în fiecare zi”, a declarat Sarah Boll.

Deși nu știe exact cât a cheltuit, Sarah a recunoscut că a investit o sumă considerabilă. „Nu pot ține evidența cheltuielilor, pentru că nu vreau să știu. M-ar opri să fac asta”, a mărturisit ea.

Sarah Boll plănuiește să renunțe la decorul tematic la un moment dat, dar speră să creeze un spațiu public unde piesele să poată fi expuse.

„Mi-ar plăcea să scot toate astea și să le pun undeva unde oamenii să poată intra să le vadă”, a spus ea. După Titanic, Sarah intenționează să amenajeze un apartament în stilul Vrăjitorului din Oz.

„Nu știu cât timp va rămâne așa, dar în cele din urmă va trebui să schimb tema”, a recunoscut ea. „Nu știu când”.

