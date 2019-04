Apelul unui medic cardiolog la cel mai mare spital din țară: ”Nu veniți la doctor doar când aveți tensiunea mare!”

”Se întâmplă un fenomen interesant asupra căruia vreau să avertizez. Oamenii își iau acasă tensiunea și e foarte bine. Dacă văd că au 16 sau 18, se sperie și vin imediat la medic. Dar nu veniți la doctor doar când aveți tensiunea mare! Veniți și pentru un control la inimă”, a spus medicul.

El a tras un semnal de alarmă în contextul în care pacienți din ce în ce mai tineri ajung pe masa de operație.

„Media pacienților pe care îi am este de 50-55 de ani. Pentru că în mod frecvent am pacienți sub 40 de ani! E un șoc pentru mine să operez pacienți pe inimă sub vârsta mea”, a mai spus medicul

Întrebat de ce apar bolile de inimă la persoane din ce în ce mai tinere, dr. Cristian Udroiu a numit principalii cinci factori majori de risc: sedentarismul, alimentația, fumatul, diabetul și hipertenisiunea.

