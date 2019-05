Aplicația Ever a folosit fotografiile a milioane de oameni pentru a dezvolta un sistem de recunoaștere facială  

Fotografiile încărcate în aplicația Ever sunt folosite pentru crearea unui algoritm care să alimenteze produsele de recunoaștere facială ale companiei, vândute sub platforma Ever AI, a informat, joi, NBC News.

Faptul că imaginile sunt folosite astfel nu este un lucru specificat clar pe site-ul Ever, dar aplicația a actualizat politica de confidențialitate în aprilie cu mai multe informații despre modul în care compania folosește fotografiile clienților.

NBC News a vorbit cu șapte utilizatori ai aplicației Ever, iar majoritatea nu știa că fotografiile au fost folosite pentru a dezvolta o tehnologie de recunoaștere facială.

Într-un email, CEO-ul Ever, Doug Aley, a transmis că informațiile transmise de NBC News sunt inexacte și că compania nu preia imagini prin aplicația Ever.

Aley a mai spus că Ever AI nu împărtășește fotografiile sau nu identifică informații despre utilizatorii de pe aplicație cu clienții pe care îi are platforma de recunoaștere facială.

Ever AI are contracte cu companii private, inclusiv SoftBank Robotics, dar nu a semnat cu nicio „agenție guvernamentală”, mai scrie NBC News.

Dezvoltatorii sistemelor de recunoaștere facială îmbunătățesc tehnologia prin hrănirea unui program software cu milioane de fotografi – cu cât sunt mai multe imagini, cu atât mai bine. Dar unii creatori de astfel de sisteme nu au suficiente imagini pentru a-și instrui software-ul și au făcut rost de ele fără consimțământul oamenilor. În luna martie, NBC News a constatat că IBM a oferit aproape un milion de fotografii de la Flickr către cercetători fără permisiunea posesorilor fotografiilor.

