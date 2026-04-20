„Părinții mei trăiesc în alt oraș, însă ne simțim aproape sufletește, pentru că vorbim des și ne vizităm când putem. Ori de câte ori simt și am ocazia, le fac mici surprize sau le trimit câte un cadou neașteptat. Părinții mei sunt oameni foarte buni de la care am învățat unele dintre cele mai importante lecții de viață și de suflet. De la ei am învățat să îi respect pe cei din jur, să îi ajut și să le fiu recunoscătoare celor care îmi sunt alături și să exprim asta mereu, nu doar la ocazii speciale.

Am fost rebelă în privința ținutelor pe care le abordam la școală, mai exact la liceu. (râde) Mama era deseori chemată și trasă la răspundere din cauza ținutelor și bijuteriilor pe care le purtam fără măcar ca ea să știe. Îi luam pe furiș paltonul cu blană, brățările, geanta nouă de piele și cizmele elegante și mergeam ca pe catwalk la liceu.

Îmi ascultam și respectam părinții, dar aveam și eu propriile reguli pe care ai mei le înțelegeau și le acceptau cu înțelepciune. Nu le-am creat probleme reale părinților, poate doar mici neînțelegeri specifice vârstei”, a declarat Adelina Pestrițu pentru revista VIVA!

Dacă în urmă cu ceva ani părinții Adelinei erau afectați de ceea ce se spunea despre fiica lor, în prezent lucrurile sunt mai liniștite, iar mama și tatăl ei nu mai pun la suflet toate lucrurile negative care apar despre vedetă.

„După ani de zile, au înțeles cum funcționează viața publică și de ce nu trebuie să îi afecteze chiar tot ce se scrie și se spune. Evident că mereu am încercat să-i protejez și să le explic că nu toate știrile sunt bazate pe fapte reale și că uneori se fabulează de dragul cifrelor, însă a fost suferință la mijloc de-a lungul timpului. Acum, după atâția ani de expunere publică și experiențe de tot felul, pot spune că ai mei tratează cu detașare activitatea mea și nu se mai lasă așa de ușor afectați, ceea ce îmi aduce și mie liniște”, a mai adăugat vedeta pentru sursa citată.