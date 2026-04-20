„Weekendul acesta, Sala Palatului ne-a devenit casă și mă bucur să trăiesc fiecare moment cu voi și să ne bucurăm de muzica tradițională împreună”, a scris Andra pe Instagram.

Alături de artistă, pe scenă au urcat nume importante din muzică, printre care Fuego, Niculina Stoican, F. Charm, Mioara Velicu sau Daniela Condurache.

„Aduce acest concert foarte multă bucurie, pentru că muzica românească aduce bucurie, aduce emoție. Moștenirea nu e numai despre trecut, este și despre prezent, despre ce lăsăm noi copiilor noștri. Ce ne-au lăsat ei nouă, părinții noștri, artiștii care au lăsat atâta muzică frumoasă și folclorul nostru.

E minunat că am șansa și binecuvântarea să creez un concert alături de oamenii ăștia atât de bogați în tot ce înseamnă muzica românească tradițională. Pentru mine e o binecuvântare și mă bucur. Evident, nu pot să o fac fără ei. Fiecare om este important pentru acest proiect, n-aș putea singură. Eu sunt doar un om care iubește muzica populară”, a mai spus Andra pe Instagram, înainte să urce pe scenă, în prima seară de spectacol.

Apoi, la finalul celor trei zile, cântăreața a fost filmată când a coborât de pe scenă, iar cel care o aștepta acolo a fost Cătălin Măruță, nimeni altul decât soțul ei.

„Cu ajutorul lui, totul e mai simplu. Îl iubesc pentru tot ce este”, a scris Andra peste imaginile în care apare alături de Cătălin Măruță.

În clipul video postat pe Instagram, la story, fostul prezentator al emisiunii „La Măruță”, de la PRO TV, își exprimă dragostea pentru soția lui. „Te iubesc, ești cea mai tare. Ești cea mai tare” sunt cuvintele pe care le rostește Cătălin Măruță.

„Te iubesc. Dragostea mea, iubirea mea”, spune și Andra în fața soțului ei, imediat după ce artista a coborât de pe scena de la Sala Palatului din București.