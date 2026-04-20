25 de ani de abuzuri, 10 ani de închisoare

Un bărbat din Brasschaat, Belgia, a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru fapte de abuz sexual și încălcarea intimității.

Judecătorul Cédric Monheim de la Tribunalul din Anvers a precizat că „istoricul său de navigare vorbește de la sine. Acesta dezvăluie că acuzatul era interesat de relații sexuale incestuoase, forțate și violente, pentru care căuta droguri cu efect sedativ”.

Jan M. a fost găsit vinovat de administrarea de droguri și violarea a 3 foste partenere, precum și de realizarea a peste 100.000 de fotografii intime într-un interval de 25 de ani fără consimțământul victimelor. Imaginile erau stocate pe computerul și telefonul inculpatului.

Cazul a fost comparat de Walter Damen, avocatul victimelor, cu cel al lui Dominique Pelicot, un alt individ condamnat pentru abuzuri similare asupra soției sale, Gisèle Pelicot.

Fiica vitregă de 17 ani a descoperit o cameră ascunsă în baie și a anunțat poliția

Cazul lui Jan M. a ieșit la lumină în martie 2025, când fiica vitregă minoră, 17 ani, a descoperit o cameră ascunsă montată în baia locuinței. Adolescenta a informat-o pe mama ei, care avea o relație cu Jan M. de aproximativ un deceniu, și l-a reclamat la poliție.

Descoperirea a condus la o investigație amplă, în urma căreia poliția a găsit pe computerul suspectului imagini compromițătoare cu fiica vitregă și prietena acesteia.

Jan M. a susținut că aceste materiale au fost șterse imediat, însă anchetatorii au descoperit dovezi care indică contrariul.

Jan M. a fost primit o condamnare de 10 ani

Sedative pentru a facilita abuzurile

Instanța belgiană a subliniat interesul acuzatului pentru conținut explicit și pentru obținerea de substanțe sedative. Aceasta a întărit suspiciunile privind utilizarea drogurilor pentru a facilita abuzurile sexuale.

Jan M. a justificat utilizarea camerelor ascunse prin dorința de a-și supraveghea partenera, pe care o suspecta de infidelitate.

Investigația detaliată a scos la iveală nu doar un număr impresionant de materiale vizuale ilegale, dar și o serie de înregistrări video care îl arătau pe Jan M. în ipostaze intime cu femei, ceea ce i-a determinat pe anchetatori să ia în considerare posibilitatea ca victimele să fi fost drogate.