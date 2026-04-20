iPhone 18 Pro: ce culori pregătește Apple pentru noile telefoane

Potrivit PhoneArena, noile modele Pro se vor remarca printr-o paletă de culori fresh și atrăgătoare, spre deosebire de modelul iPhone pliabil. Deși randări ale acestor culori au fost dezvăluite anterior, o fotografie „scursă” de curând pe internet oferă o privire mai clară asupra designului final.

Noile culori ale iPhone 18 Pro

Potrivit zvonurilor, iPhone 18 Pro și 18 Pro Max vor fi disponibile în următoarele variante de culori:

Gri închis

Vișiniu închis (Dark Cherry)

Albastru deschis.

Foto: Macworld

În plus, o opțiune argintie este analizată în continuare de Apple, chiar dacă nu a fost încă confirmată oficial.

În comparație, modelul premium iPhone Ultra, care va debuta în aceeași perioadă, ar urma să fie disponibil doar în culorile alb și negru, cel puțin în prima sa generație.

O altă imagine cu noile culori

O altă fotografie scursă, care prezintă presupusele ornamente decorative din jurul camerei foto ale iPhone 18 Pro, a atras atenția fanilor.

Foto: Iceuniverse

În imagine se pot observa clar cele patru culori noi, inclusiv argintiul, care încă este în faza de testare. Deși nu este vorba despre un șasiu complet, imaginea permite utilizatorilor să-și facă o idee despre aspectul final al dispozitivului.

Potrivit sursei citate, Apple lucrează la reducerea contrastului de ton între corpul telefonului și panoul de sticlă din spate, folosit pentru încărcarea wireless. Acest lucru sugerează că noile nuanțe vor fi aplicate uniform pe întreaga carcasă a dispozitivului.

Două schimbări binevenite

Modelele Gri închis și Vișiniu închis promit să fie alegeri extrem de populare. Griul închis este cea mai apropiată variantă de o opțiune complet neagră, o culoare care a lipsit la modelul anterior, iPhone 17 Pro.

În același timp, nuanța Vișiniu închis atrage privirile prin eleganța sa subtilă, fiind un concurent serios chiar și pentru mult doritul negru clasic.

