Primul iPhone Air, lansat în 2025, s-a remarcat prin designul său subțire, dar s-a confruntat cu unele limitări tehnice.

Vom avea parte și de o cameră ultrawide pe iPhone Air 2

De exemplu, acesta a avut o singură cameră principală, oferind mai puține opțiuni față de celelalte modele iPhone de atunci, care erau echipate cu cel puțin două camere. Noul iPhone Air 2 va corecta acest aspect, adăugând o cameră ultrawide pentru un plus de flexibilitate pe partea foto.

Un alt punct critic al iPhone Air original a fost durata de viață a bateriei, afectată de dimensiunile reduse ale dispozitivului. Conform Android Authority, Apple lucrează la îmbunătățirea autonomiei bateriei pentru iPhone Air 2.

Totuși, nu este clar dacă acest lucru va fi realizat printr-o baterie de capacitate mai mare sau prin eficiența sporită a procesorului A20 Pro, care va alimenta și viitoarele modele iPhone 18 Pro și 18 Pro Max, programate pentru lansare în toamna lui 2026.

O nouă strategie de lansare pentru iPhone-uri

Schimbările nu se opresc aici. Apple intenționează să adopte o strategie de lansare diferită anul acesta. Spre deosebire de anii anteriori, când toate modelele erau lansate simultan, compania va prezenta mai întâi modelele flagship, iPhone 18 Pro și iPhone 18 Pro Max, în toamnă, reprogramând prezentările pentru iPhone 18 și iPhone Air 2 pentru primăvara anului viitor.

Potrivit sursei citate anterior, această abordare ar putea ajuta compania să distribuie mai uniform veniturile pe parcursul anului și să concureze mai eficient cu rivali precum Samsung, care lansează constant noi modele.

Cu îmbunătățiri semnificative atât la capitolul hardware, cât și în ceea ce privește strategia de piață, iPhone Air 2 ar putea deveni un produs foarte important în portofoliul Apple pentru 2027.

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