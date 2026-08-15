Cine poate cumpăra aceste bilete

Sistemul este cunoscut în industrie sub numele de „non-rev”, de la „non-revenue”: pasageri de la care compania nu încasează tariful obișnuit. Potrivit Corriere della Sera, aproximativ 3 milioane de angajați și pensionari din aviație beneficiază de astfel de bilete. Lor li se adaugă aproape 5 milioane de membri ai familiilor, soți, copii sau părinți, care pot primi reduceri. În unele companii, avantajele pot fi extinse și la prieteni sau alte persoane desemnate de angajat.

Secretul este rețeaua de acorduri dintre companiile aeriene. Prin sistemul ZED, „Zonal Employee Discount”, un angajat poate zbura nu doar cu propria companie, ci și cu transportatori parteneri, la tarife mult sub cele comerciale.

286 de euro la Business până la New York

Diferențele de preț pot fi uriașe. Corriere a verificat mai multe exemple. Un bilet standby Milano-New York, la Business Class, costa 286,33 de euro pentru un angajat, față de 3.590 de euro pentru un pasager obișnuit. Un Paris-Mascate costa 284 de euro, față de 1.845 de euro, iar unul München-Hong Kong ajungea la aproximativ 298 de euro, față de 5.586 de euro la tariful comercial.

Imagine generată cu AI

Prețurile nu sunt însă aceleași peste tot. Taxele aeroportuare pot schimba mult costul final, motiv pentru care unii angajați din Franța sau Marea Britanie aleg să plece spre Asia ori America din Italia, unde taxele pentru zborurile premium pot fi mai mici.

Partea mai puțin plăcută: nu știi sigur dacă urci în avion

Cele mai ieftine bilete sunt, de regulă, standby. Angajatul are bilet, dar nu și loc garantat. Mai întâi sunt îmbarcați clienții care au plătit tariful normal, iar angajatul primește un scaun numai dacă mai rămân locuri. Uneori află cu doar 5-10 minute înainte de plecare dacă poate urca în avion. Pe unele zboruri Italia-SUA, în perioadele aglomerate, Corriere a găsit chiar și 25 de persoane pe lista standby pentru aceeași cursă. Asta înseamnă că destinația se poate schimba chiar din aeroport.

„Nu se cumpără un bilet. Se joacă o partidă cu disponibilitatea, prioritățile și timpul”, explică unul dintre angajații citați de publicația italiană.

Există și bilete confirmate, care garantează locul, dar costă mai mult. Unele companii oferă inclusiv un bilet gratuit pe an sau reduceri de până la 75-95%, în funcție de regulile interne.

O aplicație le arată cât de mari sunt șansele să prindă loc

Mulți angajați folosesc platforma MyIDTravel, dezvoltată de grupul Lufthansa, pentru a vedea zborurile disponibile și gradul de ocupare. Sistemul este simplu: verde înseamnă că sunt locuri, galben că avionul începe să se umple, iar roșu că șansele de a prinde un scaun sunt mici.

Platforma este folosită de peste 350 de companii aeriene și poate deservi peste 10 milioane de angajați și membri ai familiilor acestora, potrivit estimărilor citate de Corriere.

Privilegiul devine mai complicat când călătorești cu familia

Pentru cine călătorește singur și își poate schimba planurile în ultimul moment, sistemul poate însemna vacanțe intercontinentale la prețuri foarte mici. Cu o familie de patru persoane, lucrurile se complică. Dacă au rămas doar trei locuri în avion, toată familia poate fi nevoită să aștepte următoarea cursă. Iar un client care cumpără în ultimul moment un bilet la tarif normal are prioritate. De aceea, angajații spun că nu sunt siguri că au prins cu adevărat zborul până când nu se închid ușile avionului.

Pentru Thomas, un angajat al unui mare grup aeronautic european, care călătorește de aproximativ două ori pe lună, riscul merită însă din plin, spune el. Pentru ultima sa cursă dus-întors la Singapore, la Business Class, a plătit aproximativ 120 de euro, dintre care peste 70 de euro au fost taxe. Un bilet comercial pe aceeași rută putea ajunge la 10.123 de euro.

„Este un sacrificiu suportabil, având în vedere că putem călători în jurul lumii cu 100-200 de euro”, spune angajatul companiei aeriene, citat de Corriere della Sera.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE