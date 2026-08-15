Jason Arday (41 de ani) a devenit în 2023 cel mai tânăr profesor de culoare din istoria Universității Cambridge. Acuzat de plagiat și chestionat asupra realizărilor sale, profesorul de sociologia educației a negat acuzațiile și a demisionat săptămâna trecută.

Familia lui Jason Arday denunță o „campanie de dezinformare”

Familia lui Arday a transmis într-un comunicat că este „în stare de şoc după pierderea unui tată, partener, frate, unchi şi fiu extraordinar”.

„Campania de dezinformare a fost prea mult pentru Jason, care era un om blând şi care a vrut întotdeauna să vadă ce este mai bun în fiecare persoană”, a adăugat familia profesorului de culoare.

Poliţia Metropolitană din Londra a transmis că decesul lui Jason Arday „este tratat ca fiind unul neaşteptat”. „Nu există suspiciuni că ar fi avut loc în circumstanţe suspecte”, se arată într-un comunicat.

Rectorul Universităţii Cambridge a emis de asemenea un comunicat. „Suntem profund îndureraţi de această veste tragică. Transmitem cele mai sincere condoleanţe familiei şi prietenilor lui Jason Arday în aceste momente extrem de dificile”, a spus profesoara Deborah Prentice.

Ministrul britanic al educaţiei, Lucy Powell, s-a declarat „profund şocată şi întristată” de vestea morţii lui Arday.

Scandalul, provocat și întreținut de un profesor care se autodefineşte drept „realist rasial”

Profesorul a negat orice acuzaţie de plagiat, dar a recunoscut existența unor erori în lucrările sale. El și-a dat demisia săptămâna trecută din cauza faptului că scandalul legat de activitatea sa a dus la „un nivel neîncetat de analiză publică şi atacuri personale”.

Controversa a izbucnit după ce un alt profesor, Nathan Cofnas, care se autodefineşte drept „realist rasial” şi care a fost concediat de Universitatea Cambridge în 2024, a susţinut că a descoperit numeroase cazuri de plagiat în lucrările lui Jason Arday. Nathan Cofnas îl ataca aproape zilnic pe Arday, lansând acuzații pe rețelele de socializare chiar și în ziua morții celui din urmă.

Jason Arday s-a declarat profund afectat de acuzațiile care i-au fost aduse

La rândul lui, Arday a afirmat că unele dintre erorile din primele sale lucrări academice au apărut din cauza autismului său, întrucât se baza pe imitaţie pentru a înţelege informaţiile. El a susţinut că o examinare similară a lucrărilor altor profesori ar scoate la iveală erori similare.

„Vorbim despre mediul academic. Nu am omorât pe nimeni. Cred că cruzimea de care am avut parte şi modul în care am fost prezentat drept un fel de mincinos şi fantezist sunt complet inacceptabile”, a declarat el pentru The Times la începutul acestei luni.

Anunţându-şi demisia, Arday a spus că „preţul personal” al analizei la care fusese supus devenise „prea mare”.

„Deşi criticile sunt o parte inevitabilă a vieţii academice, ceea ce am trăit eu a depăşit cu mult limitele unei dispute academice. Acuzaţiile neîncetate, speculaţiile şi comentariile publice au avut un impact profund asupra mea şi asupra celor pe care îi iubesc”, a subliniat el.

Întrebări dificile pentru Universitatea Cambridge

Acuzaţiile de plagiat privind teza lui Arday şi unele articole publicate în reviste academice au fost investigate de Liverpool John Moores University (LJMU) şi de publicaţiile respective. LJMU, universitatea care i-a acordat lui Arday titlul de doctor în 2015, a concluzionat că acesta nu a plagiat.

La începutul acestei săptămâni, Universitatea Cambridge a anunţat deschiderea unei anchete independente privind numirea sa ca profesor.

Odată cu moartea sa, celebra instituție universitară va trebui să răspundă unor întrebări mai ample, inclusiv în ceea ce priveşte obligaţia sa de a proteja bunăstarea angajaţilor, după ce l-a plasat pe Arday într-o poziţie cu o expunere publică foarte mare.

De asemenea, instituţia ar putea deveni ţinta unor nemulţumiri venite din mai multe direcţii, inclusiv din partea celor care consideră că Arday a fost persecutat în spaţiul public şi a celor care se întreabă dacă ar fi trebuit vreodată numit în funcţie.

Jason Arday și-a anulat lansarea volumului de memorii în Marea Britanie

Avocatul Jolyon Maugham, de la Good Law Project, a calificat moartea lui Arday drept „o tragedie”. „Nu înţeleg care era interesul public în a continua să-l hărţuiască după ce a demisionat din funcţia de profesor şi nu înţeleg ce evaluări ale riscurilor au făcut instituţiile media”, a declarat el.

Intervievat la BBC Newsnight, profesorul Kehinde Andrews, prieten cu Jason Arday, a declarat că acesta era „foarte abătut” după demisia de la Cambridge. „Era foarte afectat. Simţea că nu există nicio cale de ieşire. Practic, nu mai ieşea din casă. Slăbise foarte mult”, a mărturisit el.

Jason Arday a anulat un eveniment de promovare a volumului său de memorii, programat inițial pentru weekendul trecut. Editura Simon&Schuster anunţase anterior că volumul, intitulat „Great And Unfortunate Things”, urmează să fie lansat în Marea Britanie pe 27 august. Cartea a fost lansată în Statele Unite la începutul acestei săptămâni.

„Great And Unfortunate Things” prezintă povestea vieţii sale, de la faptul că nu a vorbit până la vârsta de 11 ani şi nu a putut să citească sau să scrie până la 18 ani, trecând apoi printr-o serie de „reuşite improbabile şi eşecuri dureroase”, până la numirea sa ca profesor de sociologia educaţiei la Cambridge.

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