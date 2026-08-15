Autoritățile, împreună cu Controlul Animalelor și unitatea de criminalistică, au reușit să evacueze majoritatea pisicilor, iar 31 dintre ele au fost transportate la un adăpost local, potrivit Daily Star.

Cu toate acestea, între 10 și 14 pisici au refuzat să părăsească barca, preferând să rămână în adăpostul lor plutitor. „Este incredibil, o mare surpriză, cum au ajuns acolo?”, a declarat o localnică, Jesse Molloy.

Problemele întâmpinate de autorități au fost semnificative, mai ales din cauza spațiului restrâns al ambarcațiunii. „Spre deosebire de alte cazuri, avem nevoie de ajutor ca să ajungem acolo cu barca, iar apoi apare provocarea oferită de barca în sine, care are locuri strâmte și multe ascunzișuri pentru pisici”, a explicat Cheri Page de la Tacoma Animal Control.

Ea a precizat că, în ciuda condițiilor, animalele erau într-o stare relativ bună, dar sufereau de o infestare cu purici. „Au fost clar hrănite și li s-a asigurat apă, dar stau pe acea barcă de ceva vreme, probabil luni de zile”, a adăugat Page.

Autoritățile încearcă să ia legătura cu proprietarul navei, însă până acum nu au primit niciun răspuns.

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