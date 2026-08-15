Ieri, 14 august, senatorul PSD, Daniel Zamfir a scris: „Ce a căutat azi președinta CCR în biroul dlui Abrudean (n.red. președintele PNL al Senatului), să se întâlnească cu Bolojan (n.red. președinte PNL și premier demis)???. „Întâmplător”, dna Simina Tănăsescu și-a repartizat ei însăși dosarul care se dezbate luni pe legea ANI!”.

Astăzi, 15 august, Zamfir a revenit cu un mesaj pentru Ilie Bolojan: „În lipsa dlui Abrudean, plecat la Cluj, ai chemat-o pe președinta CCR, vineri, la sfârșitul programului, ferit de ochii presei, în biroul președintelui Senatului, care este în aceeași clădire cu CCR și are și o intrare prin spate”.

Libertatea a cerut astăzi, 15 august, un punct de vedere președintei CCR, Simina Tănăsescu, în care să clarifice dacă s-a văzut sau nu cu premierul Bolojan. Aceasta nu a răspuns mesajului, dar la scurt timp Curtea Constituțională a transmis un comunicat în care nu neagă întrevederea dintre cei doi.

„Ca urmare a solicitărilor formulate de reprezentanții mass-media și în vederea unei corecte informări a opiniei publice, facem următoarele precizări: Președinta Curții Constituționale a României, doamna prof. univ. dr. Elena-Simina Tănăsescu, respinge ferm și categoric orice speculatie privind discutarea cauzelor aflate pe rolul Curtii in afara cadrului strict legal”, a transmis CCR.

Reamintim că CCR, condusă de Simina Tănăsescu, va da luni, 17 august, decizia privind noua Lege a integrităţii.

Cea mai controversată prevedere este aceea că aleșii aflați în funcție își pierd mandatul în 30 de zile dacă au o decizie definitivă de incompatibilitate sau conflict de interese, chiar dacă aceasta este anterioară noii legi. În această situație este președintele USR, Dominic Fritz, care este și primar de Timișoara.

A doua prevedere a legii atacate la CCR se referă la declarațiile de avere și de interese ale partenerilor de viață, cunoscută drept «amendamentul Mirabela Grădinaru». Amendamentul o vizează inclusiv pe partenera președintelui Nicușor Dan. Legea extinde obligația de depunere a declarațiilor la persoanele care au „relații asemănătoare acelora dintre soți” cu demnitarii, fără să definească însă clar această sintagmă, ceea ce poate crea incertitudine cu privire la persoanele obligate să depună declarații și la eventualele sancțiuni.

Actul normativ a fost atacat la CRR printr-o sesizare comună de 27 de senatori USR şi PNL, dar și de președintele Nicuşor Dan. Mai precis, a fost criticată sintagma „persoana care are relații asemănătoare acelora dintre soți”.

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