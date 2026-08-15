Într-o scrisoare deschisă adresată președintelui, premierului și conducerii Parlamentului, organizațiile de fermieri avertizează că, în lipsa unor controale riguroase, există riscul ca mărfurile destinate altor țări să rămână ilegal pe piața internă.

Avertisment privind experiența nefastă din anii trecuți

Reprezentanții agricultorilor invocă problemele severe apărute în perioada 2022-2023 și cer clarificări urgente cu privire la informațiile apărute în spațiul public legate de reactivarea culoarelor de solidaritate.

Fermierii subliniază că tranzitul cerealelor nu poate fi tratat doar ca o simplă operațiune de transport, deoarece presiunea pe infrastructura națională riscă să blocheze accesul produselor românești la mijloace de transport, spații de depozitare și capacități de operare în porturi.

Incertitudinea este sporită de fluxurile de mărfuri care vin din Ucraina prin Republica Moldova. AAC solicită proceduri clare prin care originea, cantitatea și destinația finală a cerealelor să fie verificate în timp real prin schimb direct de date între autoritățile din cele trei țări.

Ce măsuri concrete solicită organizațiile de fermieri

În documentul transmis conducerii statului, Alianța solicită un set detaliat de clarificări și măsuri administrative pentru a preveni speculațiile pe piața agricolă:

Mecanisme clare de monitorizare de la intrarea în țară până la ieșire, pentru a garanta că întreaga cantitate declarată în tranzit părăsește efectiv teritoriul național.

Controale stricte de calitate și siguranță alimentară, inclusiv verificarea respectării limitelor UE privind reziduurile de pesticide.

Prevenirea supraîncărcării mijloacelor de transport rutiere și feroviare pentru a proteja rețeaua de drumuri și infrastructura națională.

Publicarea periodică și transparentă a volumelor de cereale ucrainene intrate și tranzitate, defalcate pe puncte de frontieră, rute și perioade.

Infrastructură critică sub presiune logistică

Fermierii susțin că rețeaua logistică a României trebuie privită ca o infrastructură critică pentru economia națională, mai ales într-o perioadă în care navigația fluvială este afectată de nivelul scăzut al Dunării, rețeaua rutieră este aglomerată, iar costurile la energie și transport feroviar au crescut considerabil.

Totodată, organizațiile atrag atenția că starea de război din Ucraina și vulnerabilitățile administrative asociate cresc riscul de contrabandă, evaziune fiscală și schimbare ilegală a destinației mărfurilor.

Din acest motiv, AAC solicită imperativ crearea unui cadru permanent de consultare între autorități și reprezentanții fermierilor, transportatorilor și operatorilor portuari înainte de adoptarea oricăror noi decizii legate de culoarele de solidaritate.

Alianța pentru Agricultură și Cooperare este formată din cele mai reprezentative structuri din sectorul agricol românesc: Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR), Federația Națională PRO AGRO, Uniunea de Ramură Națională a Cooperativelor din Sectorul Vegetal (UNCSV) și Asociația Forța Fermierilor (AFF).

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