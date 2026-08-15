Câinele Iatac, prea iubăreț pentru MAI, și-a găsit o familie: „Drumul lui este altul”

Cățelul are aproape un an și este clinic sănătos, însă, în urma evaluărilor, a fost declarat nepotrivit pentru misiunile operative ale structurilor MAI. În aceste condiții, Centrul Chinologic Sibiu a decis să îl dea spre adopție. Motivul este că era „prea iubăreț” pentru a putea fi câine polițist.

Apelul instituției a avut un succes rapid, povestea lui Iatac stârnind un val de reacții din partea oamenilor care au vrut să-i ofere un cămin. Reprezentanții centrului spun că au primit sute de solicitări.

Iatac este un ciobănesc belgian malinois

În total, au fost înregistrate peste 100 de cereri telefonice, în timp ce 10 persoane au completat oficial formularele necesare pentru adopție. După analizarea solicitărilor, centrul a ales familia căreia îi va fi încredințat câinele.

Iatac a fost adoptat de o persoană din județul Sibiu și va ajunge într-un loc în care va beneficia de îngrijire și atenție, potrivit reprezentanților Centrului Chinologic.

Reprezentanții instituției au transmis că, deși Iatac nu va purta uniforma MAI, și-a găsit o altă „misiune”: aceea de a fi iubit și de a aduce bucurie noii sale familii. Centrul Chinologic Sibiu consideră adopția una dintre cele mai de succes campanii de acest fel desfășurate de instituție.

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