Ministerul Apărării Naționale a transmis că intervenția s-a desfășurat în condiții de siguranță.

„Drona descoperită vineri, 14 august, în zona localității Plauru, județul Tulcea, a fost neutralizată în cursul zilei de astăzi, 15 august, prin detonare controlată, în condiții de siguranță, de o echipă specializată a Ministerului Apărării Naționale.”, a transmis MApN.

Descoperirea de la Plauru a avut loc vineri, 14 august, într-o zi în care autoritățile române au intervenit în mai multe situații legate de drone.

O altă dronă a fost detonată vineri în zona Munților Măcinului, după ce s-a prăbușit în apropierea localității Greci, județul Tulcea. Aparatul a provocat o explozie și un incendiu, iar populația din Tulcea și Galați a primit avertizări RO-Alert.

Tot vineri, un fragment de dronă a fost găsit pe plaja din Saturn, după ce a fost adus de valuri. Zona a fost temporar restricționată, iar specialiștii au stabilit că fragmentul nu conținea elemente pirotehnice.

Un alt fragment a fost descoperit la Costinești, anchetatorii luând în calcul posibilitatea ca acesta să provină de la drona identificată în zonă cu o zi înainte.

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