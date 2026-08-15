Aflați în mașină după vizita la lăcașul de cult, prezentatorul TV și îndrăgita artistă au transmis un mesaj plin de căldură pentru toți cei care își serbează onomastica.

Tradiție de familie în zi de mare sărbătoare

Cătălin Măruță a explicat că ziua are o semnificație deosebită pentru familia lor și că vizitarea bisericii este un obicei drag lor.

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„Astăzi e o zi importantă așa și ne-am oprit mai devreme la biserică, ne place mult de tot acolo. Și acum voiam să spunem la mulți ani tuturor sărbătoriților”, a început prezentatorul TV. Andra a intervenit pentru a completa urările, adresându-se direct comunității lor din mediul online.

„La mulți ani tuturor sărbătoriților! Știu că de multe ori se spune că pe 15 august nu se spune «La mulți ani», noi vă spunem și astăzi, și pe 8 septembrie. Vrem să vă trimitem un gând bun”, a adăugat artista.

Eva și David, alături de părinți în mașină

Cătălin Măruță a îndreptat camera și către bancheta din spate, unde se aflau cei doi copii ai cuplului. Eva Măruță, al cărei al doilea prenume este Maria, a fost felicitată în mod deosebit de tatăl ei.

„Pentru că avem și noi o Maria acolo, bună, Maria! Am primit foarte multe mesaje de la voi. Aici îl avem și pe David. Așa că toată familia astăzi a fost la biserică, toată familia astăzi i-a zis Evei la mulți ani. Eva și-a făcut o matcha acolo. Să avem o zi cu liniște în suflet! Doamne ajută!”, a încheiat Cătălin Măruță.

Cătălin Măruță a semnat cu Antena 1

Cătălin Măruță revine din toamnă la Antena 1. Acesta va fi la cârma emisiunii „Furnicuțele”, prezentată în primul sezon de Denise Rifai.

„Furnicuțele a venit într-un moment bun și într-o formulă care mi se potrivește. Este divertisment, adică exact zona în care mă simt acasă, este o echipă în care sunt oameni pe care îi cunosc și îi apreciez, iar felul în care este organizat programul îmi permite să înregistrez emisiunile și, în același timp, să păstrez acel echilibru pe care mi l-am dorit în perioada asta: timp pentru familie, pentru copii și pentru celelalte proiecte ale mele. Așa că da, mă întorc în televiziune. Cu emoție, cu poftă de treabă și, poate cel mai important, cu bucuria unui nou început. Ne vedem la Antena 1, la Furnicuțele!”, declară Cătălin Măruță.

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