Aproape 300 de oameni au umplut pe trei sferturi cinematograful Patria, la proiecția de ieri a documentarului lui Alexander Nanau. Cu o medie de vârstă mai ridicată decât la Cluj, Sibiu și Timișoara, reacțiile s-au păstrat însă în aceeași notă. Oamenii au urmărit filmul în tăcere, cu excepția unor reacții de indignare la adresa autorităților exprimate din când în când, tăcere care s-a păstrat și pe parcursul și după final, când s-a derulat genericul. Apoi au urmat aplauzele în picioare și dialogul. Ca și la celelalte proiecții, regizorul, jurnaliștii și supraviețuitorii Colectiv i-au rugat pe cei din sală să spună cum se simt după vizionare.

„Am văzut ce am fost și văd acum ce suntem, iar totul e la fel. Pentru asta mi s-a părut că e extraordinar. Filmul a arătat cum am evoluat de atunci până acum și probabil cum vom evolua de acum înainte”, a spus un spectator.

Aplauze la finalul proiecției de la Craiova

Alături de regizorul Alexander Nanau și echipa de jurnaliști pe scenă au fost și Tedy și Mihai Grecea, supraviețuitori ai tragediei din octombrie 2015.

„Trist, șocant, dar adevărat. E un film anchetă care ne întârește sentimentul că suntem neglijați, suntem mințiți, dar ce e cel mai mai grav e că suntem uciși puțin câte puțin, zi de zi, la figurat, dar și la propriu”, este reacția unui alt spectator din sală.

Întrebat de o tânără din sală de ce a lansat filmul într-un an electoral, regizorul Alexander Nanau a explicat că, în România, „în fiecare an este an electoral și nu puteam să stăm după programul Parlamentului”.

”A existat o discuție dacă cumva ar fi oportun să lansăm filmul în octombrie sau noiembrie anul trecut. Și au existat multe voci care au spus „păi o să fie alegeri prezidențiale, e clar, de aia vreți”. Apoi s-au întâmplat lucrurile altfel și din decizii practice am lansat mai târziu și acum se pregătesc, se pare, alegeri anticipate”, a răspuns regizorul Alexander Nanau.

Aceeași temă fusese abordată și la Cluj, unde, într-un interviu acordat PressOne, Nanau a explicat că arta nu concurează cu politicul.

„Nu pot și nici nu doresc vreodată să-mi folosesc meseria sau arta cu un scop politic. Un film… sau arta nu poate să se lege de un moment politic punctual dintr-o țară sau zonă. (…) Nu pot și nici nu doresc vreodată să-mi folosesc meseria sau arta cu scop politic”.

Spectatorii au apreciat și munca jurnaliștilor, „una la capătul căreia aproape niciodată nu vei avea o statuie”, cum a remarcat unul dintre cei prezenți în sală.

La ieșire, oamenii au continut să comenteze în grupuri, așa cum s-a întâmplat în fiecare oraș unde Colectiv a avut avanpremiere.

La întrebarea de mai devreme din sală, „dacă veți face și o continuare” a răspuns chiar unul dintre spectatori în discuția cu jurnaliștii GSP&Libertatea.

„Episodul 2 îl facem noi”, a zis tânărul. „Asta înseamnă să ne oprim din a mai da mită în spitale și să nu mai acceptăm abuzurile”, a încheiat bărbatul, un fost pompier.

Filmul Colectiv este proiectat astăzi la Sfântul Gheorghe (bilete), ora 17.30, Brașov – ora 19.30 (bilete), iar mâine la Sinaia, ora 13.30 (bilete). Pe 24 februarie, are loc premiera din București, iar săptămâna viitoare filmul începe turneul de avanpremieră din Moldova, cu Iașiul. Aici, în sala Victoria, cea mai mare sală a turneului, cu 900 de locuri, locurile sunt aproape în întregime ocupate, potrivit organizatorilor Bad Unicorn.

Vezi AICI programul complet.

